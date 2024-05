Positivo esordio in Coppa del Mondo (World Aquatics) per i ragazzi di Pol. Mimmo Ferrito e La Fenice, tutti alla prima esperienza nella “massima serie” internazionale.

In una tiratissima gara maschile, Simone Capostagno (La Fenice) parte col coltello tra i denti agganciato al gruppo di testa, scelta coraggiosa che nella seconda metà di gara lo vede però restare da solo, condizione tra le più difficili in gare di questo livello, chiudendo comunque primo tra i siciliani con un eccellente 42mo posto assoluto in 1h.55’31” a soli cinque minuti dal vincitore Olivier.

Opposta la scelta tattica di Giovanni Lauricella (pol. M. Ferrito), che riesce a realizzare la progressione che era mancata a Piombino recuperando tempo e posizioni giro dopo giro, regolando in volata il gruppetto in coda al quale troviamo anche Marco Inglima (Palermo Nuoto), il più esperto della pattuglia siciliana da lui guidata in LEN la settimana scorsa. Il tempo di Giovanni è 1h.55’53” (43mo), quindici secondi meno di Marco (46mo).

A poca distanza, in 1h.57’01”, arriva 47mo Andrea D’Agostino (Aurelia Nuoto), confermando la compattezza di un gruppo siciliano arrivato tra i 5 e i 7 minuti dalla vetta della classifica. Bravi!

Nella gara femminile, come spesso accade, i distacchi sono più sensibili. Chiude vittoriosa la brasiliana Cunha in 2h.02′, mentre tra le siciliane è prima Federica Sirchia (M. Ferrito) 33ma in 2’13’17”, con Gaia Piccione 39ma in 2h.18’06”. Nota non secondaria, per gli atleti ennesi era la prima nuotata in acque libere della stagione, con una temperatura che comunque tutti i nostri atleti hanno saputo sopportare in modo egregio.

Complimenti a tutti i nostri ragazzi e ai loro tecnici presenti sul campo gara: Vincenzo Raia e Tony Trippodo per la Ferrito, Angela Cusmano per Palermo Nuoto e Alessandro Addamo per La Fenice.

