Numerosa partecipazione all’evento formativo Ipa sul fenomeno terroristico “Dalla radicalizzazione eversiva alla prevenzione”

Un momento formativo di altissimo livello quello promosso dalla XII^ Delegazione I.P.A. Sicilia, con il totale supporto organizzativo del Comitato Locale di Piazza Armerina, con a capo il suo presidente Antonino Guagliardo, in collaborazione con l’Università di Bari tenutosi presso la sala congressi dell’hotel “Federico II “ di Enna e rivolto a tutte le Forze di Polizia.

L’obiettivo dell’incontro formativo è stato discutere e condividere una definizione più ampia di radicalizzazione. Relatori di altissima professionalità hanno trattato il Tema “Dalla radicalizzazione eversiva alla prevenzione” parlando del fenomeno quanto mai attuale in tutta Europa del terrorismo.

All’incontro con la presenza del Presidente della Delegazione IPA Sicilia, Salvatore Puglisi e dell’esperto sicurezza difesa militare e civile Dott. Vincenzo Priolo, sono intervenuti per dare il loro saluto: il Prefetto di Enna Maria Carolina Ippolito, il Questore ed i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza nonché rappresentanti di varie istituzioni che si occupano di pubblica sicurezza.

Un viaggio di una intera giornata a tutto tondo per cercare di capire meglio un fenomeno che se può sembrare di essere lontano dalle preoccupazioni nazionali è tenuto sempre però sotto controllo da un importante lavoro di intelligence e quindi di prevenzione svolto in coordinamento da tutte le Forze di Polizia.

Secondo il dott. Vincenzo Priolo, che ha rilasciato questo commento, “i relatori non solo hanno saputo attrarre l’attenzione e l’interesse dei partecipanti, ma hanno pure conseguito agevolmente l’obiettivo di approfondire il concetto di radicalizzazione, contestualizzandolo nel quadro complessivo del terrorismo internazionale e delle esperienze concrete e dei casi significativi del periodo storico odierno”.

Il primo relatore è stato il giornalista e scrittore Stefano Piazza, intervenuto da remoto, che ha fatto una “radiografia” del fenomeno del terrorismo, in particolare, di natura islamica in tutto il mondo.

Dopodiché la parola è passata al Magistrato Giovan Battista Tona il quale ha illustrato tutti gli strumenti che possono essere introdotti per bloccare i flussi di denaro necessari a finanziare le attività terroristiche.

Nel pomeriggio l’intervento della docente dell’Ateneo barese prof.ssa Laura Sabrina Martucci la quale ha tenuto una interessante lezione su come sia cambiato nel tempo ed in particolare dopo il periodo del covid, il concetto di radicalizzazione.

Infine, la Dirigente della Polizia di Stato dott.ssa Maria Ludovica Scacco che, invece, ha parlato delle varie esperienze acquisite “sul campo”, vissute in prima persona come Dirigente della Squadra Mobile e della Digos.

“E’ stata sicuramente una giornata molto importante da un punto di vista formativo – ha commentato al termine il Presidente del Comitato Locale I.P.A. di Piazza Armerina, Antonino Guagliardo – visto la partecipazione di oltre 100 tra associati e colleghi non ancora facenti parte del sodalizio, la cui presenza ha contribuito in modo significativo al successo dell’evento e ha contribuito a rendere l’occasione speciale e memorabile. Come I.P.A. l’intento è di organizzare tanti altri momenti formativi con la finalità di fare accrescere la conoscenza di tutti gli associati alla nostra associazione”.

