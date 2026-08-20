NICOSIANA, DALLE AREE INTERNE UNA MOBILITAZIONE PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA FEMMINILE: IL PROGRAMMA DAL 27 AL 29 AGOSTO

“Volti di Rinascita”: venti donne che hanno affrontato o stanno affrontando un tumore protagoniste della mostra fotografica di Bianca Burgo e della serata inaugurale diretta da Antonio Monsellato

Tre Screening Open Day per mammella, cervice uterina e colon-retto. Nei giorni in cui l’ASP di Enna annuncia l’arrivo di un nuovo mammografo digitale, Nicosiana porta sul territorio prevenzione e confronto con i professionisti della salute

Ludovica Bizzaglia è la testimonial della manifestazione; al cast già annunciato con Giacomo Ferrara, Alberto Paradossi e Valeria Solarino si aggiungono Alessandro Proietti e la pianista Gloria Campaner

Per tutta la manifestazione una raccolta fondi sosterrà AGO, l’associazione che accompagna gratuitamente i pazienti oncologici di Nicosia verso i centri siciliani per le terapie

Roma, 20 agosto 2026 – Portare gli screening gratuiti vicino alle donne, riunire medici e cittadini, dare spazio alle testimonianze di chi ha attraversato la malattia e sostenere chi ogni giorno accompagna i pazienti verso i luoghi di cura. Dal 27 al 29 agosto Nicosiana chiama a raccolta a Nicosia professionisti della salute, associazioni, donne del territorio, artisti e protagonisti dello spettacolo per tre giornate dedicate alla prevenzione oncologica femminile.

La manifestazione arriva in un momento importante per questo comune ultraperiferico dell’entroterra ennese. Recentemente l’ASP di Enna ha annunciato l’arrivo a Nicosia di un nuovo mammografo digitale destinato alle attività di prevenzione e diagnosi del tumore al seno: una dotazione attesa in un territorio nel quale, fino a oggi, accedere a una mammografia poteva significare affrontare oltre un’ora di viaggio. Nicosia porta così l’attenzione su una questione che riguarda molte aree interne della Sicilia e del Mezzogiorno: garantire accesso alla prevenzione e alle cure oncologiche anche lontano dai grandi centri sanitari. Nicosiana parte da qui e mette in campo azioni concrete: tre giornate di screening gratuiti, incontri con medici e specialisti, sostegno alle associazioni che operano accanto ai pazienti e un programma culturale che attraversa fotografia, letteratura, teatro e musica.

Raccolta fondi per AGO: trasporto gratuito dei pazienti oncologici verso i centri di cura

Tra le iniziative centrali della manifestazione c’è la raccolta fondi destinata ad AGO, associazione del territorio che accompagna gratuitamente i pazienti oncologici di Nicosia verso i centri siciliani nei quali devono sottoporsi a chemioterapia, radioterapia, immunoterapia e altri trattamenti. Per chi vive in un’area interna, infatti, la distanza continua a pesare anche dopo una diagnosi. Le terapie possono richiedere spostamenti frequenti, anche più volte nella stessa settimana e fin dalle prime ore del mattino. AGO garantisce il trasporto e accompagna i pazienti lungo questa parte del percorso terapeutico, alleggerendo un impegno che altrimenti ricadrebbe sulle persone malate e sulle loro famiglie.

“Volti di Rinascita”: i ritratti di venti donne con diagnosi di tumore

Al centro della manifestazione ci saranno anche le donne di Nicosia. La fotografa siciliana Bianca Burgo ne ha ritratte venti: donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore e hanno scelto di condividere pubblicamente la propria esperienza. Alcune hanno concluso le terapie, altre le stanno ancora affrontando.

I ritratti saranno esposti in diversi punti della città per tutta la durata di Nicosiana, componendo un percorso fotografico che porta nello spazio pubblico storie spesso vissute nella dimensione privata.

Il programma serale con Ludovica Bizzaglia, Alessandro Proietti, Giacomo Ferrara, Alberto Paradossi, Valeria Solarino e Gloria Campaner

Le protagoniste della mostra prenderanno anche la parola nella serata inaugurale del 27 agosto, Voci di Rinascita, diretta da Antonio Monsellato. Con loro ci saranno la testimonial della manifestazione Ludovica Bizzaglia, Alessandro Proietti, Giacomo Ferrara e Alberto Paradossi. Fotografie e testimonianze si intrecceranno nel racconto della diagnosi, delle terapie, del rapporto con il corpo e con le relazioni, della quotidianità durante la malattia e della vita che continua oltre la cura. Il programma serale proseguirà il 28 agosto con l’Associazione LibroSia, che propone una lettura e un confronto a partire da La cura di Concita De Gregorio. Sarà Ludovica Bizzaglia a leggerne alcuni brani, da cui prenderà avvio una conversazione sulla malattia e sulle relazioni che accompagnano l’esperienza della cura. Seguirà il monologo Mamma di Lorenzo Maniscalco. Il 29 agosto sarà invece la volta di Oltre le colonne d’Ercole, con Valeria Solarino e la pianista Gloria Campaner, uno spettacolo che intreccia parola, musica e letteratura attraverso il tema del viaggio e del superamento del limite.

Tre Screening Open Day e gli incontri con i professionisti della salute

Dal 27 al 29 agosto Nicosiana ospiterà tre Screening Open Day. Alla Casa della Comunità di Nicosia saranno effettuate mammografie e distribuiti i kit per lo screening del colon-retto; il Consultorio familiare sarà invece dedicato allo screening della cervice uterina. Accanto agli screening, il programma riunisce professionisti della prevenzione, della diagnosi e della cura oncologica provenienti da alcune delle principali realtà sanitarie siciliane. Il 27 agosto, l’apertura La prevenzione è vita. Tumore della mammella e dell’utero: conoscere, prevenire, curare vedrà la partecipazione dei vertici dell’ASP di Enna, di professionisti sanitari, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio.

Il 28 agosto, il convegno La prevenzione nel tempo di mezzo: diagnosi precoce e stili di vita sani riunirà specialisti della rete oncologica siciliana. Modera Paolo Fontana, direttore della Breast Unit dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo. Partecipano Francesca Catalano, direttrice della UOC di Senologia dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania e coordinatrice della Commissione regionale siciliana della Rete senologica; Vincenzo Adamo, professore di Oncologia medica e coordinatore della Rete Oncologica Siciliana; Massimiliano Berretta, professore di Oncologia medica e direttore della UOC di Oncologia del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina; Cristina Gorgone, responsabile dell’ambulatorio di Genetica medica dello IOM.

Il 29 agosto sarà invece dedicato a Corpi fuori copione, un incontro sull’immagine corporea femminile letta attraverso i dati scientifici e l’esperienza clinica di chi cura malattie che incidono profondamente sul corpo. Relatore sarà Giuseppe F. Catanuto, ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche di Humanitas University Milano, chirurgo senologo e responsabile della ricerca clinica del Breast Center Humanitas Catania.

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Nicosiana coinvolgerà inoltre associazioni e realtà locali, tra cui la cooperativa Nikos, il Movimento per la difesa dei territori e Federcasalinghe, che contribuiranno all’allestimento della città con i simboli della prevenzione oncologica femminile.

I dati su screening oncologici e mobilità sanitaria

Le diagnosi. Nel 2024 sono state stimate in Italia 390.100 nuove diagnosi di tumore, 175.600 tra le donne. Il tumore della mammella resta la neoplasia più frequente nella popolazione femminile, con 53.065 nuovi casi, pari a circa il 30% delle diagnosi oncologiche tra le donne.

La prevenzione. La Sicilia è penultima in Italia per adesione agli screening del tumore della mammella e della cervice uterina, davanti soltanto alla Calabria.

La mobilità per le cure. Quando un tumore al seno richiede un intervento ricostruttivo, in Sicilia più di una paziente su cinque lascia la regione per operarsi altrove. Il Rapporto 2025 del Registro Nazionale degli Impianti Protesici Mammari indica che il 21,1% delle siciliane che necessita di chirurgia ricostruttiva dopo un tumore al seno si rivolge a strutture fuori regione. Secondo la Fondazione GIMBE, la Sicilia è inoltre tra le regioni con il saldo più negativo nella mobilità sanitaria interregionale.

Nicosiana è organizzata e promossa dall’Associazione culturale Divina Mania, in collaborazione con il Comune di Nicosia e l’ASP di Enna, con la direzione artistica di Antonio Monsellato.

NICOSIANA: LA PREVENZIONE ONCOLOGICA FEMMINILE NELLE AREE

INTERNE

Nicosia, 27 – 29 agosto 2026

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 27 AGOSTO

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Screening Open Day

Casa della Comunità di Nicosia – mammografia e consegna dei kit per lo screening del

colon-retto

Consultorio familiare di Nicosia – screening della cervice uterina

Ore 11.00

Apertura della rassegna Nicosiana

Convegno “La prevenzione è vita”

Tumore della mammella e dell’utero: conoscere, prevenire, curare

Intervengono:

Anna Maria Gemmellaro, sindaca di Nicosia

Mario Zappia, direttore generale ASP Enna

Paolo La Paglia, direttore sanitario ASP Enna

Basilio Pecorino, professore associato di Ginecologia e Ostetricia, Università Kore di Enna

direttore UOC Ginecologia e Ostetricia, Ospedale Umberto I di Enna

Luca Giaimi, Direttore Operativo IOM Ricerca, Istituto Oncologico del Mediterraneo

Maria Di Costa, presidente del Consiglio comunale di Nicosia

Elvira Amata, assessora al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo Regione Sicilia

Antonio Pagliazzo, consigliere del Libero Consorzio Comunale di Enna

Domenico Scavuzzo, consigliere del Libero Consorzio Comunale di Enna

Francesco Spedale, consigliere comunale di Nicosia

Debora Leonardi, organizzatrice di Nicosiana

Sergio Malfitano, presidente di AGO Onlus

Vincenza Tomasi, dirigente ASP Enna, Consultorio familiare di Nicosia

Luigi Bonelli, già sindaco di Nicosia

Patrizia Castrogiovanni, presidente FIDAPA BPW Italy – Sezione di Nicosia

Mariella Maria, presidente Obiettivo Famiglia Federcasalinghe – Nicosia

Giuseppe Bonanno, direttore del Distretto sanitario di Nicosia

Carmelo Lizzo, responsabile amministrativo della Casa della Comunità di Nicosia

Ore 17.00

Conferenza stampa

Partecipano:

Anna Maria Gemmellaro, sindaca di Nicosia

Debora Leonardi, organizzatrice di Nicosiana

Antonio Monsellato, direttore artistico di Nicosiana

Ludovica Bizzaglia, attrice e testimonial di Nicosiana

Giacomo Ferrara, attore

Alberto Paradossi, attore

Alessandro Proietti, attore

Ore 19.30 – Piazzetta San Calogero

Inaugurazione della mostra fotografica “Volti di Rinascita”

Fotografie di Bianca Burgo. Venti donne del territorio che hanno affrontato o stanno ancora

affrontando una diagnosi di tumore sono le protagoniste del progetto. I loro ritratti saranno

esposti in diversi punti della città per tutte e tre le giornate della manifestazione.

Ore 21.00 – Piazza Garibaldi

Spettacolo “Voci di Rinascita”

Con Ludovica Bizzaglia, Giacomo Ferrara, Alberto Paradossi e Alessandro Proietti e la

partecipazione straordinaria delle donne di Nicosia che hanno affrontato o stanno ancora

affrontando una diagnosi di tumore.

VENERDÌ 28 AGOSTO

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Screening Open Day

Casa della Comunità di Nicosia – mammografia e consegna dei kit per lo screening del

colon-retto

Consultorio familiare di Nicosia – screening della cervice uterina

Ore 11.00 – Androne comunale

Convegno “La prevenzione nel tempo di mezzo: diagnosi precoce e stili di vita sani”

Modera:

Paolo Fontana, direttore della Breast Unit – Senologia, Istituto Oncologico del Mediterraneo

(IOM)

Partecipano:

Francesca Catalano, direttrice UOC Multidisciplinare di Senologia, Azienda Ospedaliera

Cannizzaro di Catania; coordinatrice della Commissione regionale siciliana della rete senologica

Vincenzo Adamo, professore di Oncologia medica e coordinatore della Rete Oncologica

Siciliana (ReOS)

Massimiliano Berretta, professore di Oncologia medica; direttore UOC di Oncologia Medica

Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina

Cristina Gorgone, medico specialista in Genetica medica; responsabile dell’ambulatorio di

Genetica medica, Istituto Oncologico del Mediterraneo (IOM)

Maria Di Costa, presidente del Consiglio comunale di Nicosia

Ore 18.00 – Androne comunale

Incontro pubblico di lettura e confronto su “La cura” di Concita De Gregorio

A cura dell’ODV LibroSia.

A seguire, monologo “Mamma”, a cura di Lorenzo Maniscalco.

Ore 20.30 – Villa Nikes

Cena di beneficenza

SABATO 29 AGOSTO

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Screening Open Day

Casa della Comunità di Nicosia – mammografia e consegna dei kit per lo screening del

colon-retto

Consultorio familiare di Nicosia – screening della cervice uterina

Ore 18.00

“Corpi fuori copione”

Un viaggio nell’immagine corporea femminile attraverso dati scientifici, letti con lo

sguardo di chi cura una malattia che ferisce il corpo femminile in maniera

inequivocabile.

Intervengono:

Anna Maria Gemmellaro, sindaca di Nicosia

Maria Di Costa, presidente del Consiglio comunale di Nicosia

Introducono:

Michela Caroppo, ginecologa

Francesca Lo Presti, medico di medicina generale

Relatore:

Giuseppe F. Catanuto, ricercatore, Dipartimento di Scienze Biomediche, Humanitas University;

chirurgo senologo e responsabile della ricerca clinica, Breast Center Humanitas Catania

Ore 20.30 – Piazza Garibaldi

Spettacolo “Oltre le colonne d’Ercole”

Con Valeria Solarino, attrice, e Gloria Campaner, pianista

Nicosiana è organizzata e promossa dall’Associazione culturale Divina Mania, in

collaborazione con il Comune di Nicosia e l’ASP di Enna

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