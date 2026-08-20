NICOSIANA, DALLE AREE INTERNE UNA MOBILITAZIONE PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA FEMMINILE: IL PROGRAMMA DAL 27 AL 29 AGOSTO
NICOSIANA, DALLE AREE INTERNE UNA MOBILITAZIONE PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA FEMMINILE: IL PROGRAMMA DAL 27 AL 29 AGOSTO
“Volti di Rinascita”: venti donne che hanno affrontato o stanno affrontando un tumore protagoniste della mostra fotografica di Bianca Burgo e della serata inaugurale diretta da Antonio Monsellato
Tre Screening Open Day per mammella, cervice uterina e colon-retto. Nei giorni in cui l’ASP di Enna annuncia l’arrivo di un nuovo mammografo digitale, Nicosiana porta sul territorio prevenzione e confronto con i professionisti della salute
Ludovica Bizzaglia è la testimonial della manifestazione; al cast già annunciato con Giacomo Ferrara, Alberto Paradossi e Valeria Solarino si aggiungono Alessandro Proietti e la pianista Gloria Campaner
Per tutta la manifestazione una raccolta fondi sosterrà AGO, l’associazione che accompagna gratuitamente i pazienti oncologici di Nicosia verso i centri siciliani per le terapie
Roma, 20 agosto 2026 – Portare gli screening gratuiti vicino alle donne, riunire medici e cittadini, dare spazio alle testimonianze di chi ha attraversato la malattia e sostenere chi ogni giorno accompagna i pazienti verso i luoghi di cura. Dal 27 al 29 agosto Nicosiana chiama a raccolta a Nicosia professionisti della salute, associazioni, donne del territorio, artisti e protagonisti dello spettacolo per tre giornate dedicate alla prevenzione oncologica femminile.
La manifestazione arriva in un momento importante per questo comune ultraperiferico dell’entroterra ennese. Recentemente l’ASP di Enna ha annunciato l’arrivo a Nicosia di un nuovo mammografo digitale destinato alle attività di prevenzione e diagnosi del tumore al seno: una dotazione attesa in un territorio nel quale, fino a oggi, accedere a una mammografia poteva significare affrontare oltre un’ora di viaggio. Nicosia porta così l’attenzione su una questione che riguarda molte aree interne della Sicilia e del Mezzogiorno: garantire accesso alla prevenzione e alle cure oncologiche anche lontano dai grandi centri sanitari. Nicosiana parte da qui e mette in campo azioni concrete: tre giornate di screening gratuiti, incontri con medici e specialisti, sostegno alle associazioni che operano accanto ai pazienti e un programma culturale che attraversa fotografia, letteratura, teatro e musica.
Raccolta fondi per AGO: trasporto gratuito dei pazienti oncologici verso i centri di cura
Tra le iniziative centrali della manifestazione c’è la raccolta fondi destinata ad AGO, associazione del territorio che accompagna gratuitamente i pazienti oncologici di Nicosia verso i centri siciliani nei quali devono sottoporsi a chemioterapia, radioterapia, immunoterapia e altri trattamenti. Per chi vive in un’area interna, infatti, la distanza continua a pesare anche dopo una diagnosi. Le terapie possono richiedere spostamenti frequenti, anche più volte nella stessa settimana e fin dalle prime ore del mattino. AGO garantisce il trasporto e accompagna i pazienti lungo questa parte del percorso terapeutico, alleggerendo un impegno che altrimenti ricadrebbe sulle persone malate e sulle loro famiglie.
“Volti di Rinascita”: i ritratti di venti donne con diagnosi di tumore
Al centro della manifestazione ci saranno anche le donne di Nicosia. La fotografa siciliana Bianca Burgo ne ha ritratte venti: donne che hanno ricevuto una diagnosi di tumore e hanno scelto di condividere pubblicamente la propria esperienza. Alcune hanno concluso le terapie, altre le stanno ancora affrontando.
I ritratti saranno esposti in diversi punti della città per tutta la durata di Nicosiana, componendo un percorso fotografico che porta nello spazio pubblico storie spesso vissute nella dimensione privata.
Il programma serale con Ludovica Bizzaglia, Alessandro Proietti, Giacomo Ferrara, Alberto Paradossi, Valeria Solarino e Gloria Campaner
Le protagoniste della mostra prenderanno anche la parola nella serata inaugurale del 27 agosto, Voci di Rinascita, diretta da Antonio Monsellato. Con loro ci saranno la testimonial della manifestazione Ludovica Bizzaglia, Alessandro Proietti, Giacomo Ferrara e Alberto Paradossi. Fotografie e testimonianze si intrecceranno nel racconto della diagnosi, delle terapie, del rapporto con il corpo e con le relazioni, della quotidianità durante la malattia e della vita che continua oltre la cura. Il programma serale proseguirà il 28 agosto con l’Associazione LibroSia, che propone una lettura e un confronto a partire da La cura di Concita De Gregorio. Sarà Ludovica Bizzaglia a leggerne alcuni brani, da cui prenderà avvio una conversazione sulla malattia e sulle relazioni che accompagnano l’esperienza della cura. Seguirà il monologo Mamma di Lorenzo Maniscalco. Il 29 agosto sarà invece la volta di Oltre le colonne d’Ercole, con Valeria Solarino e la pianista Gloria Campaner, uno spettacolo che intreccia parola, musica e letteratura attraverso il tema del viaggio e del superamento del limite.
Tre Screening Open Day e gli incontri con i professionisti della salute
Dal 27 al 29 agosto Nicosiana ospiterà tre Screening Open Day. Alla Casa della Comunità di Nicosia saranno effettuate mammografie e distribuiti i kit per lo screening del colon-retto; il Consultorio familiare sarà invece dedicato allo screening della cervice uterina. Accanto agli screening, il programma riunisce professionisti della prevenzione, della diagnosi e della cura oncologica provenienti da alcune delle principali realtà sanitarie siciliane. Il 27 agosto, l’apertura La prevenzione è vita. Tumore della mammella e dell’utero: conoscere, prevenire, curare vedrà la partecipazione dei vertici dell’ASP di Enna, di professionisti sanitari, rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio.
Il 28 agosto, il convegno La prevenzione nel tempo di mezzo: diagnosi precoce e stili di vita sani riunirà specialisti della rete oncologica siciliana. Modera Paolo Fontana, direttore della Breast Unit dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo. Partecipano Francesca Catalano, direttrice della UOC di Senologia dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania e coordinatrice della Commissione regionale siciliana della Rete senologica; Vincenzo Adamo, professore di Oncologia medica e coordinatore della Rete Oncologica Siciliana; Massimiliano Berretta, professore di Oncologia medica e direttore della UOC di Oncologia del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina; Cristina Gorgone, responsabile dell’ambulatorio di Genetica medica dello IOM.
Il 29 agosto sarà invece dedicato a Corpi fuori copione, un incontro sull’immagine corporea femminile letta attraverso i dati scientifici e l’esperienza clinica di chi cura malattie che incidono profondamente sul corpo. Relatore sarà Giuseppe F. Catanuto, ricercatore del Dipartimento di Scienze Biomediche di Humanitas University Milano, chirurgo senologo e responsabile della ricerca clinica del Breast Center Humanitas Catania.
Nicosiana coinvolgerà inoltre associazioni e realtà locali, tra cui la cooperativa Nikos, il Movimento per la difesa dei territori e Federcasalinghe, che contribuiranno all’allestimento della città con i simboli della prevenzione oncologica femminile.
I dati su screening oncologici e mobilità sanitaria
Le diagnosi. Nel 2024 sono state stimate in Italia 390.100 nuove diagnosi di tumore, 175.600 tra le donne. Il tumore della mammella resta la neoplasia più frequente nella popolazione femminile, con 53.065 nuovi casi, pari a circa il 30% delle diagnosi oncologiche tra le donne.
La prevenzione. La Sicilia è penultima in Italia per adesione agli screening del tumore della mammella e della cervice uterina, davanti soltanto alla Calabria.
La mobilità per le cure. Quando un tumore al seno richiede un intervento ricostruttivo, in Sicilia più di una paziente su cinque lascia la regione per operarsi altrove. Il Rapporto 2025 del Registro Nazionale degli Impianti Protesici Mammari indica che il 21,1% delle siciliane che necessita di chirurgia ricostruttiva dopo un tumore al seno si rivolge a strutture fuori regione. Secondo la Fondazione GIMBE, la Sicilia è inoltre tra le regioni con il saldo più negativo nella mobilità sanitaria interregionale.
Nicosiana è organizzata e promossa dall’Associazione culturale Divina Mania, in collaborazione con il Comune di Nicosia e l’ASP di Enna, con la direzione artistica di Antonio Monsellato.
NICOSIANA: LA PREVENZIONE ONCOLOGICA FEMMINILE NELLE AREE
INTERNE
Nicosia, 27 – 29 agosto 2026
PROGRAMMA
GIOVEDÌ 27 AGOSTO
Dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Screening Open Day
Casa della Comunità di Nicosia – mammografia e consegna dei kit per lo screening del
colon-retto
Consultorio familiare di Nicosia – screening della cervice uterina
Ore 11.00
Apertura della rassegna Nicosiana
Convegno “La prevenzione è vita”
Tumore della mammella e dell’utero: conoscere, prevenire, curare
Intervengono:
Anna Maria Gemmellaro, sindaca di Nicosia
Mario Zappia, direttore generale ASP Enna
Paolo La Paglia, direttore sanitario ASP Enna
Basilio Pecorino, professore associato di Ginecologia e Ostetricia, Università Kore di Enna
direttore UOC Ginecologia e Ostetricia, Ospedale Umberto I di Enna
Luca Giaimi, Direttore Operativo IOM Ricerca, Istituto Oncologico del Mediterraneo
Maria Di Costa, presidente del Consiglio comunale di Nicosia
Elvira Amata, assessora al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo Regione Sicilia
Antonio Pagliazzo, consigliere del Libero Consorzio Comunale di Enna
Domenico Scavuzzo, consigliere del Libero Consorzio Comunale di Enna
Francesco Spedale, consigliere comunale di Nicosia
Debora Leonardi, organizzatrice di Nicosiana
Sergio Malfitano, presidente di AGO Onlus
Vincenza Tomasi, dirigente ASP Enna, Consultorio familiare di Nicosia
Luigi Bonelli, già sindaco di Nicosia
Patrizia Castrogiovanni, presidente FIDAPA BPW Italy – Sezione di Nicosia
Mariella Maria, presidente Obiettivo Famiglia Federcasalinghe – Nicosia
Giuseppe Bonanno, direttore del Distretto sanitario di Nicosia
Carmelo Lizzo, responsabile amministrativo della Casa della Comunità di Nicosia
Ore 17.00
Conferenza stampa
Partecipano:
Anna Maria Gemmellaro, sindaca di Nicosia
Debora Leonardi, organizzatrice di Nicosiana
Antonio Monsellato, direttore artistico di Nicosiana
Ludovica Bizzaglia, attrice e testimonial di Nicosiana
Giacomo Ferrara, attore
Alberto Paradossi, attore
Alessandro Proietti, attore
Ore 19.30 – Piazzetta San Calogero
Inaugurazione della mostra fotografica “Volti di Rinascita”
Fotografie di Bianca Burgo. Venti donne del territorio che hanno affrontato o stanno ancora
affrontando una diagnosi di tumore sono le protagoniste del progetto. I loro ritratti saranno
esposti in diversi punti della città per tutte e tre le giornate della manifestazione.
Ore 21.00 – Piazza Garibaldi
Spettacolo “Voci di Rinascita”
Con Ludovica Bizzaglia, Giacomo Ferrara, Alberto Paradossi e Alessandro Proietti e la
partecipazione straordinaria delle donne di Nicosia che hanno affrontato o stanno ancora
affrontando una diagnosi di tumore.
VENERDÌ 28 AGOSTO
Dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Screening Open Day
Casa della Comunità di Nicosia – mammografia e consegna dei kit per lo screening del
colon-retto
Consultorio familiare di Nicosia – screening della cervice uterina
Ore 11.00 – Androne comunale
Convegno “La prevenzione nel tempo di mezzo: diagnosi precoce e stili di vita sani”
Modera:
Paolo Fontana, direttore della Breast Unit – Senologia, Istituto Oncologico del Mediterraneo
(IOM)
Partecipano:
Francesca Catalano, direttrice UOC Multidisciplinare di Senologia, Azienda Ospedaliera
Cannizzaro di Catania; coordinatrice della Commissione regionale siciliana della rete senologica
Vincenzo Adamo, professore di Oncologia medica e coordinatore della Rete Oncologica
Siciliana (ReOS)
Massimiliano Berretta, professore di Oncologia medica; direttore UOC di Oncologia Medica
Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina
Cristina Gorgone, medico specialista in Genetica medica; responsabile dell’ambulatorio di
Genetica medica, Istituto Oncologico del Mediterraneo (IOM)
Maria Di Costa, presidente del Consiglio comunale di Nicosia
Ore 18.00 – Androne comunale
Incontro pubblico di lettura e confronto su “La cura” di Concita De Gregorio
A cura dell’ODV LibroSia.
A seguire, monologo “Mamma”, a cura di Lorenzo Maniscalco.
Ore 20.30 – Villa Nikes
Cena di beneficenza
SABATO 29 AGOSTO
Dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Screening Open Day
Casa della Comunità di Nicosia – mammografia e consegna dei kit per lo screening del
colon-retto
Consultorio familiare di Nicosia – screening della cervice uterina
Ore 18.00
“Corpi fuori copione”
Un viaggio nell’immagine corporea femminile attraverso dati scientifici, letti con lo
sguardo di chi cura una malattia che ferisce il corpo femminile in maniera
inequivocabile.
Intervengono:
Anna Maria Gemmellaro, sindaca di Nicosia
Maria Di Costa, presidente del Consiglio comunale di Nicosia
Introducono:
Michela Caroppo, ginecologa
Francesca Lo Presti, medico di medicina generale
Relatore:
Giuseppe F. Catanuto, ricercatore, Dipartimento di Scienze Biomediche, Humanitas University;
chirurgo senologo e responsabile della ricerca clinica, Breast Center Humanitas Catania
Ore 20.30 – Piazza Garibaldi
Spettacolo “Oltre le colonne d’Ercole”
Con Valeria Solarino, attrice, e Gloria Campaner, pianista
Nicosiana è organizzata e promossa dall’Associazione culturale Divina Mania, in
collaborazione con il Comune di Nicosia e l’ASP di Enna