NASCE LA FONDAZIONE “CLUB NAUTICO PERGUSA” Lettera Aperta per Marco Greco – di Angiolo Alerci

NASCE LA FONDAZIONE “CLUB NAUTICO PERGUSA”

UN NUOVO CIRCOLO NAUTICO A PERGUSA?

Lettera Aperta per Marco Greco (Consigliere Comunale)

Questo era il titolo si una mia nota pubblicata su diversi giornali on line il 10 aprile 2021, inserita alle pag.77/78 del mio VII volume di Cronaca e riflessioni sulla politica italiana.

Casualmente ho letto il tuo interessamento per la “rinascita” del Circolo Nautico di Pergusa.

La qualcosa da una parte mi è molto piaciuta, dall’altra ho pensato che hai sbagliato interlocutore rivolgendoti al Sindaco.

Ti faccio la relativa storia: negli anni ‘50 l’allora ingegnere Capo del Genio Civile di Enna Giandomenico Cammarata prese l’iniziativa della creazione del Circolo dei Canottieri del quale io, socio fondatore, divenni Presidente.

Curai, successivamente, la fusione con la nuova società di sci nautico, creata dal dr,Nino Liuzzo con il Club Nautico di Pergusa, allo scopo di potere meglio gestire e coordinare i programmi delle diverse federazioni sportive, dal momento che era stata inclusa l’attività della motonautica..

Da allora ed ancora sono io il Presidente, e non altri, a decidere sulle sorti del padiglione.

Mi sorprende che dal momento di quel tuo intervento nella qualità di Consigliere Comunale, non ti sei più interessato del problema, e non ne hai più parlato nonostante il notevole scambio di mie lettere con il Comune, in gran parte pubblicate su facebook, per i problemi creati dal comune con l’errata intestazione catastale del padiglione..

Quando un rappresentante del popolo pone dei problemi, se sono seri ,ha il dovere di seguirli e non limitarli a battute di circostanza.

Ci sono voluti soltanto più di due anni perché il Comune, nel riconoscere al Club Nautico la proprietà del padiglione, occupato tra l’altro mediante scasso, è venuto nella determinazione di correggerne l’intestazione catastale del bene che ha bisogno di notevoli opere di manutenzione straordinaria, dal momento che durante l’occupazione da parte del comune, non è stata mai fatta una manutenzione ordinaria.

Il padiglione “restaurato” sarà conferito ad una “Fondazione” che avrà lo scopo di ricordare ai posteri la storia di Pergusa, dal ratto di Proserpina al periodo della malaria, dalla caccia alla riserva, dall’attività dell’autodromo alle manifestazioni nautiche. ed altro.

angiolo alerci

