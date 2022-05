Messina: Schifani (FI), da De Luca inaccettabile sessismo contro Siracusano

“La lista di frasi sessiste, insinuazioni inaccettabili e violenze verbali che Cateno De Luca ha rivolto contro Matilde Siracusano sono emblematiche di una intollerabile mancanza di cultura politica e di rispetto istituzionale. Alla collega Siracusano va tutta la mia solidarietà e l’esortazione a continuare il suo prezioso impegno per Messina, per la Sicilia e per il Paese”. Così il senatore di Forza Italia e ex Presidente del Senato Renato Schifani.

