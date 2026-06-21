Si terrà mercoledì 24 giugno 2026 presso la Mediateca Comunale di Enna Casa di Giufà alle

18.30, la presentazione del libro Viaggio nell’Appennino Siciliano di Luca Alerci edito da

Tarka. Il testo propone un itinerario a metà tra saggio e narrazione dei luoghi e delle vite

della Sicilia di montagna.

Dialogheranno con l’autore il professor Pietro Colletta dell’Università di Palermo, Presidente

Dante Alighieri Comitato di Enna ed Elisa Di Dio, scrittrice, drammaturga, attrice.

L’evento è organizzato dalla Società Dante Alighieri Comitato di Enna all’interno del progetto

BIBLIOINSIEME.

Biblioinsieme è un progetto promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, in

collaborazione con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa, e con il

coinvolgimento di numerose realtà del terzo settore. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione

Con il Sud e dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultur

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