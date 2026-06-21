Storie correlate

quinta C

Un ricordo lungo mezzo secolo: la Quinta C della Ragioneria di Enna si ritrova per festeggiare i 50 anni

Riccardo Giugno 21, 2026
scout enna 3

Gli Scout Enna 2 festeggiano 30 anni di attività – di Mario Pagaria

Riccardo Giugno 21, 2026
fracassi

Il Giornalista Franco Fracassi domenica 28 giugno ad ENNA –

Riccardo Giugno 21, 2026

Ultime notizie

quinta C

Un ricordo lungo mezzo secolo: la Quinta C della Ragioneria di Enna si ritrova per festeggiare i 50 anni

Riccardo Giugno 21, 2026
scout enna 3

Gli Scout Enna 2 festeggiano 30 anni di attività – di Mario Pagaria

Riccardo Giugno 21, 2026
fracassi

Il Giornalista Franco Fracassi domenica 28 giugno ad ENNA –

Riccardo Giugno 21, 2026

Il sindaco di Ustica Militello lancia la proposta: “Un concorso internazionale di fotografia subacquea nella zona A dell’Area Marina Protetta”

Riccardo Giugno 21, 2026