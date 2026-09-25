MALPENSA, INTITOLAZIONE A SILVIO BERLUSCONI. CONSIGLIERI SASSOLI E PALMERI (LOMBARDIA MIGLIORE – NM): «ITER PARTITO DA NOSTRO ODG APPROVATO IN AULA. RICONOSCIMENTO OLTRE LE DIVISIONI POLITICHE»

Consiglieri Sassoli e Palmeri (Lombardia Migliore): «Nel giugno 2023 il nostro Ordine del giorno impegnava la Giunta ad attivarsi per l’intitolazione. Oggi si chiude un percorso significativo per Milano e per la Lombardia» – TESTO ORDINE DEL GIORNO CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA CON ESITO VOTAZIONE (28 FAVOREVOLI – 18 CONTRARI – 21 NON PARTECIPANTI AL VOTO)

Malpensa (VA), 25 settembre 2026 – «Esprimiamo soddisfazione per l’intitolazione dell’aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi. È un risultato significativo, che arriva al termine di un percorso istituzionale che abbiamo avviato con il nostro Ordine del Giorno del 20 giugno 2023, collegato al Programma Regionale di Sviluppo della Regione Lombardia, come ha ricordato il Presidente Fontana nel suo intervento. Il Consiglio ha così chiesto alla Giunta di attivarsi con i soggetti preposti per valutare l’intitolazione a un lombardo d’eccellenza, “di particolare spicco nei diversi mondi in cui è stato protagonista”, recita il testo».

Lo dichiarano Manfredi Palmeri e Martina Sassoli, Consiglieri regionali di Lombardia Migliore (Gruppo federato con Noi Moderati), a margine della cerimonia di intitolazione presso il Terminal 1 dell’aeroporto lombardo, aggiungendo: «L’iniziativa nasceva dalla convinzione che fosse importante riconoscere il rapporto particolare tra Silvio Berlusconi e la Lombardia, in cui è stato particolarmente accentuato il segno lasciato nel suo percorso imprenditoriale, sportivo e politico sempre caratterizzato da elementi di innovazione».

«Malpensa – concludono Sassoli e Palmeri – è uno dei principali punti di accesso internazionali in Italia, luogo di collegamento tra persone e territori, con tutto il suo valore simbolico. In questa partecipata cerimonia si è guardato alla figura di Silvio Berlusconi al di là dell’appartenenza politica. Ha sbagliato, invece, chi, anche scegliendo di non esserci, ha alimentato distinguo più legati all’appartenenza politica che al tributo al valore dell’impegno e dei risultati di una figura così particolare della storia del Paese».

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