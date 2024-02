MAHMOOD

ANNUNCIA LE PRIME DATE DEL

SUMMER TOUR 2024:

20 Agosto CATANIA – Villa Bellini

21 Agosto PALERMO – Teatro di Verdura

Biglietti disponibili a partire da oggi

MAHMOOD annuncia le tappe del suo Summer Tour 2024 che lo vedrà in Sicilia con due date. Il 20 agosto appuntamento alla Villa Bellini per il concerto all’interno della rassegna SOTTO IL VULCANO FEST. L’indomani, 21 agosto, l’artista sarà invece ospite del DREAM POP FEST PALERMO con il concerto che si terrà al Teatro di Verdura.

I biglietti sono disponibili in prevendita da oggi su www.puntoeacpao.uno (sponsor ticket Ciao tickets) e circuiti abituali (info e biglietti > https://bit.ly/Mahmood_PA)

Sotto il Vulcano Fest 2024 è organizzato da Puntoeacapo (direzione artistica Nuccio La Ferlita) in collaborazione con il Comune di Catania e nell’ambito del Catania Summer Fest.

Dream Pop Fest Palermo è organizzato da Puntoeacapo (direzione artistica Nuccio La Ferlita) in collaborazione con il Comune di Palermo e Gomad Concerti.

In gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano “Tuta Gold”, Mahmood porterà in tour il suo nuovo album “NEI LETTI DEGLI ALTRI” in uscita il 16 febbraio 2024: una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti che racconta nuovi lati e nuovi modi di fare musica dell’artista con un disco dall’estetica accurata e sfaccettata. Prima del tour estivo, Mahmood attraverserà tutta Europa con il suo EUROPEAN TOUR, in partenza il 4 aprile, che si chiuderà con due date in Italia, al Fabrique di Milano, previste per il 17 (sold out) e 18 maggio.

Il nuovo album di MAHMOOD è disponibile in pre-save (a questo link) e in pre-order (a questo link) nei formati CD standard, CD autografato (in esclusiva sullo shop Universal Music Italia), vinile standard nero, vinile autografato nero e vinile autografato lilla (entrambi in esclusiva sullo shop Universal Music Italia).

Intimo e introspettivo, “NEI LETTI DEGLI ALTRI” è una ricerca nella profondità misteriosa dei sentimenti. Lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, è un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare, e il tempo assume varie velocità. Nei confini del letto ci si confronta con se stessi e si esplorano i rapporti umani; il microcosmo fatto di lenzuola e cuscini diventa una scenografia di vita, la metafora di una casa in cui potersi rifugiare, un posto sicuro in cui si sa che si può sempre far ritorno.

Potremmo parlare anziché immaginarci

nei letti degli altri per dimenticarci

Fa solo più

Male

Restiamo lontani per avvicinarci

Con “NEI LETTI DEGLI ALTRI”, MAHMOOD presenta nuovi lati di sé e del suo modo di fare musica, raccontandosi sempre più in modo autentico. Con una narrativa empatica, che parla anche per immagini, il disco presenta un’estetica accurata e sfaccettata che va all’essenza delle cose, esaminando nel profondo le meravigliose – a volte crudeli – dinamiche delle relazioni, assieme a tutto ciò che esse smuovono.

Qualche giorno prima dell’annuncio – in vari angoli delle città di Milano, Roma e Napoli – sono apparsi dei materassi, a evocare il titolo e le atmosfere dell’album, con alcune frasi, che hanno subito attirato l’attenzione dei fan. Qui foto e video.

L’album è frutto di un percorso e di una ricerca anche a livello di suoni e produzione, dove si ritrovano le influenze e le collaborazioni speciali che sono seguite ai viaggi all’estero di Mahmood. Dal sapore internazionale, “NEI LETTI DEGLI ALTRI” è una continua sperimentazione in cui, prendendo spunto da momenti di vita vissuta, l’artista tesse la trama dei propri brani facendoli vibrare in una dimensione artistica e sonora dalle molteplici contaminazioni.

L’artwork della cover è stato ancora una volta affidato al visual artist e fotografo Frederik Heyman, che – con il suo immaginario surreale creato con l’ausilio della tecnologia 3D – ha collaborato con le più importanti star internazionali. Si rinnova il percorso iniziato con “COCKTAIL D’AMORE”, il singolo uscito lo scorso novembre che si è posizionato per due settimane al #1 posto nella classifica dei brani più trasmessi in radio

MAHMOOD parteciperà alla 74esima edizione del Festival di Sanremo con “TUTA GOLD”, dopo aver vinto per due volte la kermesse, nel 2019 con “Soldi” (4 dischi di platino) e nel 2022 con “BRIVIDI” (7 dischi di platino) in coppia con Blanco. La canzone, scritta e composta da Mahmood e Jacopo Angelo Ettorre, vede alla composizione anche Francesco Catitti mentre la produzione è a cura di Madfingerz e Katoo.

Nella serata di venerdì 9 febbraio dedicata alle cover, si esibirà con il brano “Come è profondo il mare” di Lucio Dalla, accompagnato dai Tenores di Bitti Remunnu ‘e Locu, gruppo storico di canto a tenore. Nato nel 1974 nel paese di Bitti, in provincia di Nuoro, il coro – composto da quattro voci maschili soliste – si è fatto ambasciatore del canto tradizionale Sardo, contribuendo a diffondere questo genere musicale di origine millenaria. I Tenores contano numerose collaborazioni con diversi artisti del panorama internazionale come Lester Bowie, Ornette Coleman e Frank Zappa. Nel 1996 pubblicano il loro album S’Amore ‘e Mama, prodotto da Peter Gabriel e distribuito dalla sua etichetta discografica Real World Records. Nel 2007 i membri del gruppo sono stati insigniti dell’onorificenza di “Cavaliere della Repubblica Italiana”.

Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, MAHMOOD conta oggi 29 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero ed ha oltre 3 miliardi di stream totali all’attivo. Da aprile 2024 si esibirà nei principali club di 10 Paesi europei con l’EUROPEAN TOUR, 17 date – prodotte da Friends & Partners – che si concluderanno con due tappe italiane al Fabrique di Milano, previste per il 17 maggio (sold out) e il 18 maggio 2024. Seguirà poi il SUMMER TOUR 2024 – appena annunciate le prime date – che lo vedrà protagonista di alcuni fra i più suggestivi festival estivi italiani: prima tappa il 19 luglio al Sequoie Music Festival di Bologna, per poi passare il 20 luglio dall’Anima Festival di Cervere (CN), il 12 agosto al Sunset Festival di Lignano Sabbiadoro (UD), il 14 agosto al Bertelli Live di Forte dei Marmi (LU), il 18 agosto all’Oversound Music Festival di Gallipoli (LE), il 20 agosto al Sotto il Vulcano Fest di Catania, il 21 agosto al Teatro Verdura di Palermo e il 23 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC).

CALENDARIO “EUROPEAN TOUR”

4 aprile 2024 – Rockhal, Lussemburgo (Lussemburgo)

7 aprile 2024 – Kentish Town Forum, Londra (UK)

8 aprile 2024 – Olympia, Parigi (Francia)

10 aprile 2024 – Komplex 457, Zurigo (Svizzera)

12 aprile 2024 – Thonex Live, Ginevra (Svizzera)

13 aprile 2024 – Live Music Hall, Colonia (Germania)

15 aprile 2024 – Paradiso, Amsterdam (Paesi Bassi)

16 aprile 2024 – Cirque Royal, Bruxelles (Belgio)

18 aprile 2024 – Im Wizemann, Stoccarda (Germania)

21 aprile 2024 – Huxleys Neue Welt, Berlino (Germania)

22 aprile 2024 – Stodola, Varsavia (Polonia)

8 maggio 2024 – Riviera, Madrid (Spagna)

9 maggio 2024 – Razzmatazz, Barcellona (Spagna)

11 maggio 2024 – Sala Mamba, Murcia (Spagna)

12 maggio 2024 – Pazo de la Cultura, Pontevedra (Spagna)

17 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia) sold out

18 maggio 2024 – Fabrique, Milano (Italia)

CALENDARIO “SUMMER TOUR 2024”

in aggiornamento

19 luglio 2024 – Bologna – Sequoie Music Festival – Parco Caserme Rosse

20 luglio 2024 – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

12 agosto 2024 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Sunset Festival – Arena Alpe Adria

14 agosto 2024 – Forte dei Marmi (LU) – Bertelli Live – Villa Bertelli

18 agosto 2024 – Gallipoli (LE) – Oversound Music Festival – Parco Gondar/Pineta

20 agosto 2024 – Catania – Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini

21 agosto 2024 – Palermo – Teatro di Verdura

23 agosto 2024 – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – Teatro al Castello

