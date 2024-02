Lingua siciliana. Nuovi provvedimenti e i prossimi passi per la valorizzazione della lingua siciliana verranno presentati Mercoledì 14 febbraio nel corso di una conferenza stampa all’ARS

L’eurodeputato Ignazio Corrao mette allo stesso tavolo ARS, Regione Siciliana, Università, scuola, associazioni e artisti. Appuntamento alle ore 10.00 in Sala Pio La Torre.

Palermo 13 febbraio 2024 – Domani, mercoledì 14 febbraio alle ore 10.00 all’Assemblea Regionale Siciliana si terrà la conferenza stampa di presentazione dei nuovi provvedimenti e delle prossime tappe del percorso per la tutela e la valorizzazione della lingua siciliana, che prosegue la sua strada a livello istituzionale in Sicilia.

La conferenza stampa fortemente voluta dal promotore del manifesto, ovvero l’eurodeputato Ignazio Corrao, vedrà la presenza del vice presidente dell’ARS Nuccio Di Paola, dell’Assessore dell’istruzione e formazione professionale Girolamo Turano, dell’Assessore dei Beni Culturali e dell’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato, dei professori Giovanni Ruffino e Marina Castiglione (Università di Palermo), Alfonso Campisi (Università La Manouba di Tunisi) e Vito Lo Scurdato (Liceo Umberto I di Palermo), del dirigente della Presidenza del Consiglio dott. Aurelio La Torre in rappresentanza di AUCLIS (Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana), Lello Analfino e Salvo Piparo in rappresentanza del mondo artistico.

Visite: 81