Marina Pratici è, innanzitutto, una poetessa, ma è anche saggista e critico letterario. È originaria di Aulla, in provincia di Massa, centro della Lunigiana, terra di poeti e di partigiani che hanno dato il sangue nella lotta contro i nazifascisti. Laureata in giurisprudenza, già candidata al Nobel per la Letteratura e Cavaliere della Repubblica, ha all’attivo circa quattrocento pubblicazioni e, in particolare, ventiquattro volumi di poesia e saggistica, pubblicati per la casa editrice Helicon.di Arezzo. Ma la Pratici, è soprattutto una donna, e come tale, insieme al noto magistrato Jacqueline Monica Magi, ha affrontato e affronta, il doloroso tema della violenza di genere. Lo ha fatto anche con un libro scritto a sei mani con la Magi stessa e Anna Massi, psicoterapeuta. Titolo del volume è “Bambine negate” e tratta l’orribile piaga delle bambine abusate, diffusa, purtroppo, in tutto il mondo. Marina Pratici è una donna eclettica e in questi giorni è impegnata a promuovere il suo ultimo libro, “Le sagittabonde”, introdotto dal docente universitario belga, Augustine P. Martel. Il libro è un saggio dedicato alle lettere d’amore dei grandi letterati e cita, quindi, epistolari famosi come quelli intercorsi fra Luigi Pirandello e la sua prima attrice Marta Abba, Giuseppe Ungaretti e la poetessa Bruna Bianco, cui dedicò la celebre poesia “12 Settembre 1996”, Virginia Woolf e la scrittrice Vita Sackville-West, Emily Dickinson e la cognata Susan Gilbert. La Pratici, proprio in questi giorni, ha intrapreso un tour a livello mondiale, per promuovere “Le sagittabonde”, nei più importanti salotti letterari da Roma a Firenze, da Barcellona a Berlino e nella Camera dei Deputatii di Città del Messico nell’ ambito di un importante congresso promosso da Ciesart, nota realtà accademica internazionale presieduta dalla scrittrice peruviana, Lily Baylon. Del nuovo libro, uscito nelle librerie tradizionali e sul web, sono già pronte versioni tradotte in lingua inglese, spagnola e tedesca per la distribuzione, libraria e bibliotecaria, internazionale.

