Lavoro agile in Sicilia per lavoratori fuori sede. Non passa la norma M5S per i contributi alle aziende. Adorno: «Appuntamento solo rinviato, c’è l’impegno del governo».
Lavoro agile in Sicilia per lavoratori fuori sede. Non passa la norma M5S per i contributi alle aziende. Adorno: «Appuntamento solo rinviato, c’è l’impegno del governo».
Palermo, 17/12/2025. Contributo fino a 30 mila euro alle aziende che operano fuori dalla Sicilia che trasformano contratti in sede in modalità agile per i lavoratori già occupati con contratto a tempo indeterminato presso l’impresa da almeno sei mesi.
Non è passato oggi a Sala d’Ercole l’emendamento a firma della deputata M5S Lidia Adorno all’articolo 3 sul South working della legge di stabilità, che avrebbe consentito il rientro in Sicilia di lavoratori impiegati nel territorio dell’Unione europea, permettendo loro di lavorare da remoto o addirittura da casa.
«È sicuramente un’occasione persa – commenta la deputata, che su indicazione del governo trasformerà l’emendamento in ordine del giorno – ma è solo un appuntamento rinviato: c’è infatti l’impegno dell’assessore Dagnino a inserire la norma nella prossima variazione di bilancio».