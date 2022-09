L’AETNA MASCALUCIA CAMPIONE REGIONELE UNDER 16 MASCHILE DI BEACH HANDBALL

L’Aetna Mascalucia si aggiudica il titolo regionale U16 maschile di Beach Handball svoltosi nella giornata di domenica 11 settembre presso il lido Life Style di Teapani e che ha visto la partecipazione oltre degli etnei le fotmazioni del Girgenti e dellla Pallamano Marsala e Leali Marsala. Il torneo è stato organizzato dal Comitato Sicilia Figh e di fatto chiuso la coda della stagione 2021/22 e ha aperto l’attività federale per la stagione 2022/2023.

Le squadre si sono affrontate in un girone con la formula all’italiana. L’Aetna Mascalucia ha battuto per 2-0 il Girgenti e per 2-1 sia il Leali Marsala che la Pallamano Marsala. Al secondo posto la Pallamano Marsala che dopo aver perso contro l’Aetna Mascalucia ha vinto sia il derby contro il Leali che contro il Girgenti per 2-0. Al terzo posto il Leali Marsala che ha conquistato la sua unica vittoria contro il Girgenti per 2-0 ed al quarto gli agrigentini con tre sconfitte in entrambi gli incontri. Diego Somma si aggiudica il premio di miglior realizzator e il premio Fair Play va al Girgenti.

Soddisfazione da parte dei vertici regionali della Figh con in testa il Presidente Sandro Pagaria e il responsabile regionale del settore Beach Handball Vito Di Giovanni per la riuscita della manifestazione.

