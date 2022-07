La Scala della Moda: è maltese la nuova Miss Moda Sicilia Miriana Tonna, Mattia Denaro di Floridia è Mister Moda Sicilia

Domenica la finalissima in Piazza Umberto I con ospite e madrina Miss Italia ‘93 Arianna David. Numerose le fasce assegnate dalla giuria ai concorrenti

Moda e spettacolo domenica sera in Piazza Umberto I ad Enna in occasione della finalissima della dodicesima edizione de “La Scala della Moda”. Al concorso di bellezza, organizzato dall’associazione GentediDomani, hanno preso parte circa ottanta concorrenti, tra ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia e da Malta, suddivisi per categorie da 0 a 13 anni e da 14 a 33 anni. Molti concorrenti hanno purtroppo dovuto rinunciare all’ultimo minuto per le difficoltà legate alla pandemia.

Ad aggiudicarsi il titolo di Miss Moda Sicilia è stata Miriana Tonna, 15 anni di Malta, il nuovo Mister Moda Sicilia è, invece, Mattia Denaro, 16 anni di Floridia. Oltre alla fascia, a questi concorrenti va anche il ricco montepremi di oltre cinque mila euro tra titoli, fasce e gioielli.

Qui di seguito gli altri titoli assegnati dalla giuria. Miss Mezzogiorno Sofia Dentici, Mister Mezzogiorno Alessandro Ruggero, Miss Lingerie Sofia De Gaetano e Miriana Tonna, Mister Intimo Davide Costantino e Mattia Denaro, Mister Avis Mario Cantarella, Miss Avis Asia Palmisciano, Mister Fotogenia Davide Costantino, Miss Fotogenia Faith Antonelli Amato, Miss Proserpina Alessandra Glorioso, Miss Demetra Francesca Salamone, Miss Trinacria Miriam Giannuzzo, Miss Codi Arianna Borrella, Miss SuperConveniente Marisol Montana, Miss Diana Gaia Pia Dio Puiarello, Miss Cerere e Miss Malta in Sicilia Miriana Tonna, Miss delle Miss Desiana Bruno, Mister dei Mister Davide Costantino, Miss Città di Enna Carol Ginevra, Mister Città di Enna Alessio Spinello, Miss Eleganza Faith Antonelli Amato e Mister Eleganza Mattia Denaro.

Presenti in giuria Marina Angelastro di “Miss Lingerie” e “Mister Intimo”, Luca Rasa e Alessia Fortino di “Miss e Mister Volto Italy”, Giusy Spinali di “The Best Model of Europe”, Stella Lombardo, Angelo Grimaldi, Cristian Gulino, Grazia Di Benedetto e il giornalista Filippo Occhino. Ospite Janice Busuttil, fondatrice della “Vipaj Academy”, l’accademia di portamento moda con sede a Malta, con cui il concorso ennese ha recentemente avviato una collaborazione.

Per Mister Volto Italy sono stati selezionati Mattia Denaro, Mario Cantarella e Alessandro Ruggero, per “The Best of Model of Europe” Alessio Spinello, Mattia Denaro, Chiara Gagliano, Eleonora Mistrazzoso, Faith Antonelli Amato, Sonia Bogdanduic, Sofia De Gaetano e Desiana Bruno. Per il concorso “Una ragazza per il cinema” selezionata Sofia Dentici, per “Miss Volto Italy” Chiara Gagliano, Desiana Bruno, Eleonora Mistrazzoso, Arianna Borrella, Sofia De Gaetano e Marisol Montana. Asia Palmisciano, Sonia Bogdanduic e Miriana Tonna sono state selezionate per il Gran Galà della Moda di Palermo.

Questi i verdetti della giuria che ha valutato i concorrenti, presieduta dalla madrina della serata Arianna David, Miss Italia 1993.

Ad aprire lo show, presentato da Cristiano Di Stefano e Roberta Pennisi e trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube “Eventi in Sicilia”, il concorso dedicato ai bambini “Baby Moda Sicilia” e “Junior Moda Sicilia”. Miss Junior Moda Sicilia è Giulia Vinciguerra, 13 anni di Catania, Miss Baby Moda Sicilia Maris Raimondi, 4 anni di Mazzarino, Mister Junior Moda Sicilia Angelo Cutispoto, 12 anni di Misterbianco, e Mister Baby Moda Sicilia Luke Buagie, 7 anni di Malta.

Ad esibirsi durante la serata anche le cantanti Greta Andolina, Sara Mazza e Maria Rita Campione, il gruppo hip hop Renegade Master Crew. Spazio anche agli abiti da sposa dell’Atelier Amarè di Giangreco e Dibilio e ai numerosi sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’evento. Spazio anche al sociale con la presenza dell’Avis, mentre la serata è stata dedicata a Raffaella Carrà e al tema della pace. Prima della premiazione finale, il vice presidente dell’Associazione GentediDomani Angelo Grimaldi ha letto una sua composizione dedicata all’amore di un figlio nei confronti della propria madre.

“Ringraziamo tutti coloro i quali hanno reso possibile la realizzazione di questa dodicesima edizione – le parole del presidente dell’associazione GentediDomani Giuseppe Pappalardo – l’amministrazione comunale, le autorità, i numerosi sponsor, la Vpaj Accademy, la Pro Loco, tutti i nostri collaboratori, i concorrenti, le loro famiglie e il numeroso pubblico proveniente dal tutta la Sicilia e da Malta che è stato presente al nostro evento”.

