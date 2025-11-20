LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE AL CENTRO DELL’INCONTRO DI FORMAZIONE PROMOSSO QUESTA MATTINA A PALERMO DALLA SEGRETERIA REGIONALE DELLA CISL FP SICILIA

PALERMO – Si è tenuto presso il salone dell’Usr Cisl Sicilia di via Abela il corso di formazione intitolato “Il futuro si costruisce oggi: Perseo Sirio e la previdenza complementare”, promosso dalla segreteria regionale della Cisl Fp. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di riflessione e confronto sul tema della previdenza complementare, un pilastro fondamentale per garantire un futuro più sereno ai lavoratori.

Dopo i saluti introduttivi di benvenuto da parte del padrone di casa, il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, i lavori sono stati introdotti e moderati da Giusi Alessi, segretaria regionale Cisl Fp Sicilia, che ha sottolineato come la formazione sia uno strumento essenziale per accrescere la consapevolezza dei lavoratori rispetto alle scelte previdenziali. Le relazioni principali sono state affidate a Giorgio Sanzone, direttore regionale Inas Cisl Sicilia, e a Wladimiro Boccali, direttore generale del Fondo Perseo Sirio, il fondo negoziale dedicato ai dipendenti pubblici della sanità, delle funzioni centrali e delle amministrazioni locali.

Nel suo intervento, Wladimiro Boccali ha illustrato i vantaggi offerti dal Fondo Perseo Sirio, evidenziando come la previdenza complementare rappresenti una risposta concreta alle sfide del sistema pensionistico pubblico. “Investire oggi nella previdenza complementare significa garantire un domani più sicuro”, ha dichiarato Boccali, sottolineando l’importanza di una pianificazione previdenziale consapevole e tempestiva.

Le conclusioni del corso sono state affidate al segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, che ha ribadito l’impegno del sindacato nel promuovere la cultura previdenziale tra i lavoratori: “La previdenza complementare non è un’opzione, ma una necessità per costruire un futuro dignitoso. Come Cisl Fp, crediamo fermamente nel valore della formazione per fornire ai lavoratori gli strumenti per fare scelte informate. Per questo continueremo a sostenere iniziative come questa, che mettono al centro la persona e il suo futuro previdenziale”. Passanisi ha inoltre evidenziato come il sindacato debba svolgere un ruolo attivo nel diffondere la consapevolezza sui cambiamenti del sistema pensionistico e sulle opportunità offerte dai fondi di categoria come Perseo Sirio. L’incontro ha registrato una partecipazione attenta e interessata, segno tangibile della crescente sensibilità verso un tema che riguarda il benessere economico e sociale delle future generazioni.

