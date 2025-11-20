Storie correlate

Enti locali : part time involontario, audizione dei sindacati in commissione Bilancio con la richiesta di un fondo per l’incremento orario per i precari storici

Riccardo Novembre 20, 2025 0

Part-time negli enti locali, Csa-Cisal a Commissione Bilancio Ars: “Aumentare le ore a 15 mila lavoratori”

Riccardo Novembre 20, 2025 0
adamo

FP Uil Enna: Giuseppe Adamo “Condividiamo le valutazioni dell’Assessore al Personale del Comune di Enna, Vasapollo, in merito alla situazione che si è venuta a creare agli ASU

Riccardo Novembre 19, 2025 0

Riccardo Novembre 20, 2025 0

Caltanissetta, grande successo per la prima della Stagione Nazionale del Teatro Regina Margherita: pubblico entusiasta per Enigma con Peppino Mazzotta

Riccardo Novembre 20, 2025 0

Bonus edilizia 2026 in Sicilia: Confartigianato accoglie la proposta e chiede più risorse e procedure semplificate

Riccardo Novembre 20, 2025 0

CRISI IDRICA NEL TRAPANESE: ANTOCI INTERROGA L’UE SUL CASO DEI POZZI DI PARTANNA

Riccardo Novembre 20, 2025 0