LA ISLAND MOTORSPORT PRONTA PER LA SFIDA TRICOLORE

Sulle selettive strade della Lucchesia, teatro del rinomato Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, apertura stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2023, attesa per il debutto del portacolori Fabio Angelucci (Citroen C3 Rally2), coadiuvato alle note da Massimo “Max” Cambria

Lucca, 7 marzo 2023 – Il prossimo fine settimana, la scuderia Island Motorsport sarà attesa sugli impegnativi asfalti della Lucchesia, teatro del 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, tradizionale appuntamento d’apertura del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. Una parentesi agonistica di indiscutibile pregio che vedrà il sodalizio siciliano (supportato dalla Tempo srl) schierare in difesa dei propri colori l’esperto Fabio Angelucci. Per il pilota romano, in lizza nel Campionato Italiano Rally Promozione (CIRP), si tratterà di una prima uscita stagionale all’insegna delle novità: un triplice debutto, difatti, nella serie tricolore, nella competizione toscana e al volante della Citroen C3 Rally2 “targata” D-Max Racing e gommata Pirelli; più che confermato sul sedile di destra, invece, il sempre valido navigatore messinese Massimo “Max” Cambria.

«Mi avvio verso una nuova quanto stimolante sfida con rinnovato entusiasmo, ben consapevole delle tante incognite presenti all’orizzonte» – ha sottolineato Angelucci alla vigilia – «A partire dal “Ciocco”, per me del tutto inedito nonché primo di cinque impegni (al quale seguiranno Targa Florio, Roma Capitale, 1000 Miglia e Sanremo ndr). Sarà, di fatto, una gara test lungo un percorso, mi dicono, molto guidato e selettivo, rivolgendo un occhio anche alle condizioni meteo, qui molto variabili. In quest’occasione, non ci siamo posti specifici obiettivi, il risultato passerà in secondo piano, è ancora troppo presto. Ma quel che conterà davvero sarà adattare la vettura alle nostre esigenze e al mio stile di guida step by step, passo dopo passo. Sperando, ovviamente, che ciò avvenga il prima possibile».

L’evento sportivo, forte di ben quasi 150 iscritti, entrerà nel vivo venerdì 10 marzo con lo start da Lucca e la disputa della prova spettacolo all’interno della Tenuta Il Ciocco, trasmessa in diretta televisiva; l’indomani, invece, un menù ancor più ricco con le rimanenti nove “speciali” in programma e l’arrivo previsto presso il borgo medievale di Castelnuovo di Garfagnana.

Programma CIRP 2023

10/11 marzo – 46° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu)

5/6 maggio – 107ª Targa Florio (Pa)

28/29 luglio – 11° Rally di Roma Capitale

8/9 settembre – 46° Rally 1000 Miglia (Bs)

29/30 settembre – 70° Rallye Sanremo (Im)

Visite: 28