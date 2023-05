La Fondazione Telethon torna in piazza per la raccolta fondi di primavera!

In occasione della festa della mamma, Ilaria e gli altri volontari saranno presenti al banchetto per la distribuzione dei cuori di biscotto e degli altri prodotti solidali, il cui ricavato andrà alla Fondazione a sostegno della ricerca scientifica contro le malattie genetiche rare.

Il banchetto sarà allestito:

– in Piazza VI Dicembre vicino la banca intesa San Paolo giorno 6 maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

– in Piazza Mazzini domenica 7 Maggio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 20.00.

I cuori di biscotto sono disponibili in tre gusti

-frolla con gocce di cioccolato

-arancia di Sicilia

-frolla integrale

e sono contenuti all’interno di deliziose scatole in latta decorate con tre diverse fantasie.

Il contributo per la singola scatola è di 15.00€, se si desidera prendere tre scatole contemporaneamente il contributo sarà di 40.00€ anziché 45.00€.

Tra i prodotti disponibili anche le coccole di frutta, deliziose gemme di caramella alla frutta contenute in un carinissimo barattolo di latta, al contributo di 6.00€ .

Altri prodotti solidali saranno disponibili al banchetto.

Aiutaci ad aiutare, con un piccolo contributo possiamo fare molto.

Visite: 47