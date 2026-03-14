Storie correlate

cia sicilia

Cia Sicilia: a Enna le assemblee elettive

Riccardo Marzo 14, 2026

Agricoltura, via libera al bando Ocm vino da 15 milioni. Sammartino: «Siamo al fianco delle aziende»

Riccardo Marzo 14, 2026

A TRIESTE NETWORKING B2B PER LA FILIERA OLEARIA SICILIANA

Riccardo Marzo 13, 2026

Ultime notizie

la terra

Salvatore La Terra “Finisca la snervante attesa per conoscere i nomi dei candidati sindaci – di Concetto Prestifilippo

Riccardo Marzo 14, 2026
manifestazione no

Enna, grande manifestazione venerdì scorso 13 marzo per il NO

Riccardo Marzo 14, 2026
Sandro Amata e Giuliana Amata

Cambio al vertice di SiciliaAntica sede di Enna. Giuliana Amata nuova presidente

Riccardo Marzo 14, 2026

Mazzarino, il castello di Grassuliato rischia di sparire tra degrado e abbandono Lo storico Galizia: “Si tratta di un patrimonio unico”

Riccardo Marzo 14, 2026