La BCC di Regalbuto ospita le prime Famiglie ucraine

La Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto ha deciso di non restare indifferente e ha aperto le porte a quattro famiglie ucraine, mettendo a disposizione un proprio immobile a Regalbuto.

Regalbuto, 08.06.2022 – La BCC La Riscossa di Regalbuto ha avviato il progetto “Famiglie x Famiglie”, ospitando quattro famiglie ucraine arrivate in Sicilia dopo aver lasciato le proprie città. La Banca ha messo a disposizione un’intera abitazione, ricevuta in donazione testamentaria dal socio “Ciccio Tripi”, proprio con il fine di essere utilizzata per opere di carità. La BCC non si limiterà ad offrire l’alloggio, ma si farà carico anche del mantenimento per ben 12 mesi.

Il progetto ha visto il pieno coinvolgimento del volontariato locale, in particolare l’Azione Cattolica interparrocchiale (ACR Regalbuto) insieme all’Unità Pastorale locale. In occasione del centenario dalla fondazione, la Banca, in piena coerenza coi principi cooperativi che la contraddistinguono, non si è sottratta dall’aiutare in maniera concreta chi è stato costretto a lasciare la propria terra.

Le famiglie (inizialmente fuggite in Polonia), provenienti dalle città di Mariupol, Kiev e Kharkiv, provate e impaurite dopo il lungo viaggio, sono rimaste piacevolmente sorprese dall’accoglienza e dal calore loro riservati. Ad accogliere gli ospiti, erano presenti: il Sindaco di Regalbuto, i volontari di ACR Regalbuto, il Parroco, il CdA e il Direttore Generale della Banca.

Particolarmente emozionante il momento in cui la piccola Inna, esprimendosi in ucraino, ha ringraziato per l’accoglienza e donato al Direttore Generale un piccolo ricordo della sua terra d’origine.

Banca di Credito Cooperativo La Riscossa di Regalbuto conta 19 filiali, 70 collaboratori e circa 1.000 Soci Cooperatori. Possiede 55 milioni di euro di fondi propri, un attivo di bilancio di 574 milioni di euro e una raccolta complessiva di 419 milioni di euro. Fa parte del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano, che annovera 70 banche e 1.483 sportelli in tutta Italia, quasi 11.500 collaboratori e oltre 45.000 Soci Cooperatori.

Visite: 36