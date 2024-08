La 43a Coppa Sila parte con le verifiche dei 106 iscritti

Entra nella fase clou il week end della gara dell’AC Cosenza che dal 23 al 25 agosto con il “Trofeo Domenico Scola” è decimo round di Campionato Italiano Velocità Montagna e 5° del tricolore Le Bicilindriche. Samuele Cassibba ha vinto nel 2023, Gentile, Iaquinta e Leogrande in agguato. Domani, venerdì 23 le operazioni preliminari, sabato le ricognizioni e domenica 25 la gara in salita unica.

Cosenza 22 agosto 2024. Pronta ad entrare nella fase clou del programma sportivo la 43^ Coppa Sila “Trofeo Domenico Scola”, decimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna sud e quinto del Campionato Italiano “Le Bicilindriche”. La competizione organizzata dall’AC Cosenza che compie 100 anni, e che ha evidenziato ancora una volta in sede di presentazione, l’efficace ed intensa interazione con il territorio, inizia il suo week end decisivo, che culminerà con la gara in salita unica, domenica 25 agosto sui 9,5 Km della SP 256 tra le località Cone Aria e Montescuro, che coprono un dislivello di 561 metri con una pendenza media del 5,84%.

Domani, venerdì 22 agosto, per i 106 concorrenti regolarmente iscritti, si svolgeranno le operazioni di verifica tecnica e sportiva dalle 10.30 alle 19.00, presso gli ampi spazi dell’area Mercatale a Rende in Via Parigi. Sabato 24 due salite di ricognizione sul tracciato con le auto da gara a partire dalle ore 9.00. Domenica 25 agosto alle ore 10.00 il Direttore di Gara Fabrizio Bernetti con gli aggiunti Rosario Moselli e Antonio Cappelli, daranno il via alla Coppa Sila del Centenario alle ore 10.00.

Samuele Cassibba su Nova Proto Sinergy V8 vinse nel 2023 ed ora punta decisamente in alto con lo sviluppo apportato alla vettura, dalla quale il ragusano della Scuderia Ateneo Motorsport cerca conferme in vista del rush finale di Supersalita, in programma a Gubbio domenica 1 settembre. Ci sarà anche papà Giovanni Cassibba su Osella, lui di vittorie ne ha collezionate diverse sul mitico tracciato calabrese. Gara di casa per il tenace Dario Gentile che è sempre incisivo sull’Osella PA 2000 Honda con cui lo scorso anno salì con merito sul podio. Altre Osella per l’esperto castrovillarese di lungo corso Rosario Iaquinta, driver della Best Lap che gioca in casa e poi il pugliese Francesco Leogrande, l’alfiere della Fasano Corse grande appassionato della gara e del suo tracciato e su Osella anche l’altro padrone di casa della Cosenza Corse, Antonio Fuscaldo. Sull’Albo d’Oro è presente anche il nome del reggino Carmelo Scaramozzino, altro vanto calabrese, che sarà su Radical. A caccia dei punti di CIVM sud c’è il catanzarese Francesco Ferragina, già ottimo protagonista a Popoli due settimane fa sulla Elia Avrio Suzuki, mentre su Wolf c’è Nicola Paola Almirante. Dalla Sicilia il nisseno Salvatore Miccichè su Osella PA 21, sarà di certo primo attore del gruppo dei prototipi con motore derivato dalla serie, il CN. Immancabile alla sua gara Gabry Driver che con la Ferrari 458 è in lotta per la Coppa GT Cup in Supersalita e CIVM, mentre Francesco Urti su Hyundai i30 e Adolfo Eusebio su Audi RS3 LMS, saranno in prima linea in gruppo TCR. E’ Campione Italiano 2024 gruppo E1 Giuseppe Aragona, il pilota di Villapiana onora la gara di casa con l’estrema Volkswagen Golf 7 Audi, sebbene Ennio Donato con la Ford Escort Cosworth ha molta esperienza ed è a caccia di punti importanti di CIVM e per Leonardo Nicoletti cresce l’intesa con la MINI turbo. Nomi di spessore tricolore anche in Racing Start Plus con il castrovillarese Arduino Eusebio su Citroen Saxo e sarà sfida assicurata con la gemella di Nocola Spadafora, mentre in Racing Start RS nella classe 1.6 spicca il nome del neo vincitore della Coppa di Supersalita Antonio Aquila, giovanissimo campione che tiene alla gara di casa e ci sarà con la vincente Peugeot 106.

Calabria alla ribalta anche nel Campionato Italiano “Le Bicilindriche” con il lametino Angelo Mercuri che in Sila potrebbe ipotecare il titolo sulla sviluppata Fiat 500, sebbene l’altro calabrese Mirko Paletta come Domenico e Danilo Procopio o il campano Matteo Medaglia, tutti con le 500, assicurano accesa battaglia.

Per le auto protagoniste del recente passato in gruppo A-S Carlo Scigliano su Ford Escort Cosworth è in primo piano, quanto Francesco e Pierino Aceto, rispettivamente con le Alfa Romeo 156 e 147. In N-S Martino Biase su Renault Clio e Giuseppe Fragasso su Honda Civic, sono di certo tra i primi attori.

Un elenco affascinante quello delle auto storiche dove in 4° raggruppamento figura il nome del preparatore palermitano Ciro Barbaccia su Stenger, Elio Vagali e Salvatore Lipari saranno sulle Fiat Ritmo 130 TC. In 3° Raggruppamento per le sporstscar c’è un altro siciliano, Salvatore Vitale su GI.PI. Immancabile Francesco Incutto che con la sua Fiat 128 Rally è simbolo del 2° Raggruppamento come Andrea Crocco e Atos Pirmicerio sulle Fiat 127.

La competizione e l’assegnazione del Trofeo Domenico Scola, è l’evento che inaugura le celebrazione del Centenario della Coppa Sila, iconica gara calabrese a cui come annunciato dal Presidente AC Cosenza Ernesto Ferraro, l’ente organizzatore ha dedicato un intenso programma di iniziative per celebrare i primi 100 anni di vita di una corsa leggendari e rappresentativa per l’intera Calabria. Massiccia anche la copertura mediatica predisposta dall’AC Cosenza con servizi dedicati su tutte le TV del territorio, sui canali nazionali e su ACI Sport TV (228 Sky e 52 Tivùsat). Su ACI Sport TV i servizi previsti saranno: Venerdì 23 agosto ore 14.45 – 19.00; Sabato 24 agosto ore 10.45 – 18.45; Domenica 25 agosto ore 13.45 – 18.45 e riassunto della gara domenica sera da 30′ alle ore 21.00.

