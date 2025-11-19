l Black Friday in Sicilia: quasi due siciliani su tre

faranno shopping approfittando degli sconti del “venerdì nero”

Secondo i dati dell’indagine Kantar per idealo – portale internazionale leader nella

comparazione prezzi – in Sicilia ci sarà una spesa media di 284 euro

19 novembre 2025 – L’ultimo venerdì di novembre è ormai un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di shopping: che sia per acquistare a prezzo ridotto quel prodotto che si desiderava tanto, o per dare il via agli acquisti natalizi all’insegna del risparmio, il Black Friday è ormai un momento che tutti conoscono e che in tanti aspettano.

Dai risultati dell’indagine Kantar per idealo – portale internazionale leader nella comparazione prezzi – anche in Sicilia cresce l’attesa per il “venerdì nero del risparmio” e il 66% dei siciliani è interessato a fare acquisti con il Black Friday[ Sondaggio “Black Friday & Sales Events” commissionato da idealo all’istituto di ricerche Kantar e somministrato tra il 7 e il 24 ottobre 2025 somministrato a 2.041 persone tra i 16 e i 64 anni. La distribuzione per sesso e fasce d’età del campione selezionato è rappresentativa di quella della popolazione di riferimento in Italia. 168 rispondenti della regione Sicilia.

].

La spesa media prevista per il Black Friday nella regione è di 284 euro, una cifra più alta della spesa media nazionale che si ferma a quota 267 euro. Rispetto allo scorso anno, la spesa prevista è cresciuta, nel 2024 era infatti pari a 263 euro.

Tra gli abitanti della Sicilia che hanno dichiarato che acquisteranno durante il Black Friday, il 45% prevede una spesa tra i 200 e i 500 euro, mentre il 30% prevede di spendere tra i 50 e i 200 euro. Una cifra che per il 68,5% sarà la stessa dello scorso anno, mentre per il 19% sarà più alta e solo per il 12% sarà più bassa. Il risparmio medio atteso si attesta per il 42% dei rispondenti tra il 21% e il 40%, mentre per il 31% sarà più basso e scenderà nella fascia tra l’11% e il 20%.

Per il 36% di coloro che acquisteranno, il Black Friday resta un’occasione per pensare ai regali di Natale, acquistando, e risparmiando, principalmente nelle categorie dedicate a Elettronica (48%), Moda e Accessori (47%) e Scarpe (40%).

Ma il Black Friday non è solo Natale, in Sicilia, il 72,5% dei rispondenti aspetta questa occasione per comprare specifici prodotti di cui ha bisogno e il 65,5% è disposto a comprare anche da uno shop che non conosce se il prezzo è buono.

“Tra i rispondenti al sondaggio che fanno shopping online in Sicilia, emerge come il Black Friday sia un’occasione persino più nota dei saldi estivi o invernali, che si collegano invece maggiormente allo shopping fisico” ha commentato Antonio Pilello – responsabile della comunicazione di idealo per l’Italia. “Con idealo e la comparazione prezzi, questo approccio al risparmio massimo può essere mantenuto tutto l’anno, per qualsiasi tipo di acquisto sia quelli necessari che quelli più di piacere. Il prezzo dinamico e l’avviso di prezzo permettono di ottimizzare le proprie finanze e fare uno shopping online sempre più consapevole e misurato.”

