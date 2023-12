Kiwanis Enna: Premio della Bontà 2023 agli operatori umanitari ennesi Giovanni Perna e Mauro Cammarata

Con una cerimonia semplice ma significativa , tenutasi nelle sale di Palazzo Militello di Enna, è avvenuta la cerimonia del xxiv Premio Kiwanis della Bontà, assegnato quest’anno a due operatori umanitari ennesi: Giovanni Perna e Mauro Camarata.

Le prime esperienze di Giovanni Perna di volontariato sono in sud est Asiatico oltre a vari progetti in Italia; dal 2014 ha iniziato a lavorare per Emergency, in Sierra Leone , Medici Senza Frontiere, Mozambico,Venezuela, Ucraina.

Dal 2022 si trova in Belgio come responsabile della logistica per operazioni di Medici Senza Frontiere in Medio Oriente.

Mauro Cammarata inizia la sua esperienza lavorativa circa 15 anni fa con la fondazione Arteca insieme a Giovanni Perna; lavorano in progetti contro la dispersione scolastica.

Dal 2013 al 2017 collabora per Emergency in Sudan e Afghanistan; poi passa a Action contre la Faim (agenzia di cooperazione francese), in Monzabico per programmi di nutrizione e sicurezza alimentare in emergenze umanitarie.

Dal 2022 lavora per l’agenzia ONU sul programma mondiale dell’alimentazione nell’ufficio regionale di Panama.

I due premiati collegati via internet sono stati presentati e intervistati dalla socia del club Marilisa Milano.

Il cerimoniere Salvatore Dolcimascolo cede la parola al Presidente del club Angelo Scalzo che ringrazia il sindaco Maurizio Dipietro e il luogotenente Antonio Caglià per la loro gradita presenza.

” Per aver dato esempi di vita , opportunità di aiuto e attenzioni verso gli altri e con l’augurio di poter dispensare sorrisi e dolci parole a chi soffre” : queste , in sintesi, la riflessione fatta dal Presidente del club Angelo Scalzo nella sua riflessione.

Durante la cerimonia a corredo dell’intervento di Scalzo è intervenuto il sindaco di Enna Maurizio Dipietro che ha avuto parole di gratitudine verso il Kiwanis per aver inserito nei suoi programmi percorsi umanitari e il luogotenente della divisione Sicilia 5 Antonio Caglià che si è complimentato per il premio che genera un altruistica attenzione verso il prossimo; il tema ci porta alle radici della reciprocità del dare e ricevere….

Giovanni Perna e Mauro Cammarata, con le loro azioni, hanno messo in pratica l’etica del dono, sensibilizzando così la società civile.

A corredo della piacevole e armoniosa serata il club ha ospitato la piccola Mariapaola Chiummo, vincitrice dello Zecchino d’oro del 2022, che ci ha allietato con alcuni suoi brani.

