IV EDIZIONE DELLO YOGA DAY FESTIVAL 2026: “RISONANZE”

Pratiche yoga, balli, laboratori, conferenze presentazioni di libri, musica e danza, momenti dedicati al benessere, spazi per bambini e tanto altro. La IV edizione dello Yoga Day Festival, che si è tenuta all’interno del castello di Lombardia, è stata una festa dell’armonia. I partecipanti hanno trascorso una due giorni all’aria aperta con la possibilità di partecipare a tante attività, gustare buon cibo e buon vino, fare un giro nei mercatini artigianali allestiti nel cortile delle vettovaglie e godere di uno spazio unico. Il Castello di Lombardia si è acceso di energia e armonia, colorato di persone e di bambini. La forza del festival, infatti, è quella di connettere le persone, tante arrivavano da fuori provincia, nel nome dello yoga e del movimento. Un evento ricco di opportunità organizzato dall’associazione Olistica Aps con il patrocinio del Comune di Enna . Un concept fruibile da tutti, non solo dagli yogi, ma anche dalle famiglie. Anche quest’anno la IV edizione è coincisa nei giorni della Giornata internazionale dello Yoga, fissata il 21 giugno.

Advertisement

Advertisement

Visite: 41