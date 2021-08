ITALEXIT E FORZA PALERMO INSIEME A SOSTEGNO DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE,

IL 18 SETTEMBRE MANIFESTAZIONE DINANZI LA SEDE DELLA REGIONE SICILIANA

22 agosto 2021

“Giù le mani dalla nostra Sicilia!”: è il titolo della manifestazione organizzata e promossa da Italexit, il partito di Gianluigi Paragone, e il movimento civico Forza Palermo, che si terrà il prossimo 18 settembre.

Agricoltori, allevatori, commercianti, pescatori, ristoratori, operatori turistici e culturali si ritroveranno a Palermo, a partire dalle 16:00, dinanzi la sede della Presidenza della Regione Siciliana, in piazza Indipendenza.

A darne notizia sono Andrea Piazza e Paolo Franzella, rispettivamente coordinatore cittadino e provinciale di Italexit a Palermo, e Giuseppe Catalano, presidente del movimento civico Forza Palermo.

“L’iniziativa – puntualizzano – è aperta a tutte le associazioni e alle attività imprenditoriali, incluse quelle del terzo settore”.

“La manifestazione – precisano ancora gli organizzatori – si rivolge non soltanto alle categorie produttive, ma anche ai movimenti e ai partiti autonomisti e indipendentisti che non si identificano nell’attuale linea politica del governo nazionale e della Regione Siciliana”.

“La grave crisi economica – spiegano riferendosi alla situazione in atto in Sicilia – imporrebbe l’introduzione di misure adeguate a sostegno dei settori in difficoltà, in attuazione delle prerogative dello Statuto”.

In sintesi, secondo i due soggetti, politico e civico, i contribuenti in crisi avrebbero dovuto essere esentati dal pagamento tributario in relazione agli anni d’esercizio pregressi, dilazionando comunque al massimo i termini di scadenza.

Tra le istanze al centro della manifestazione, la rivendicazione del rimborso dei pagamenti in favore della fiscalità regionale e a carico dello Stato centrale, lo snellimento e il funzionamento della burocrazia, soprattutto in relazione alla programmazione e alla spesa dei fondi comunitari e nazionali.

Non ultimo, un nuovo piano di assunzioni e la stabilizzazione definitiva del personale precario.

Particolare attenzione, inoltre, è rivolta al turismo e alla ristorazione, due tra le principali voci dell’economia isolana.

“Agli operatori del settore e del relativo indotto – aggiungono Andrea Piazza, Paolo Franzella e Giuseppe Catalano – è stata data una sola risposta, ovvero l’imposizione della chiusura”.

“Semmai – precisano – avrebbe dovuto essere affermata la logica della responsabilizzazione dell’esercente, nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie”.

Riflettori accesi, dunque, “sugli esiti della crisi pandemica a livello economico e sociale, sullo stato di incuria in cui versa il territorio e sull’assenza di interventi di ordinaria e straordinaria programmazione”.

Temi che sono in cima all’agenda politica di Italexit e che trovano piena condivisione nel movimento Forza Palermo.

Tra i punti focali, figura anche la questione ambientale.

Tra le proposte avanzate a tutela del patrimonio naturale devastato dalle fiamme, c’è l’attuazione di nuove forme di collaborazione con le comunità territoriali produttive rappresentate dagli agricoltori e dagli allevatori.

Un approccio diverso per ridurre i rischi, anche idrogeologici, che annovera nuovi strumenti quali le linee tagliafuoco.

“Gli incendi – si legge in una nota congiunta – hanno determinato non soltanto una drammatica perdita del patrimonio boschivo e della fauna selvatica ma anche un grave danno alle attività imprenditoriali di settore”.

“L’invito alla manifestazione – sottolineano ancora Italexit e Forza Palermo – è rivolto soprattutto a coloro che non si sono sentiti tutelati o rappresentati durante l’emergenza sanitaria e a seguito degli incendi”.

“Tutte le adesioni ufficiali – precisano ancora gli organizzatori – saranno rese pienamente visibili attraverso l’inserimento dei vari loghi nella locandina della manifestazione”.

L’evento si svolgerà in modalità statica e nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni anti Covid 19 vigenti.

Chi lo vorrà, potrà inoltre dare il proprio contributo con un breve intervento, in rappresentanza della categoria di appartenenza.

Visite: 47