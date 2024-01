Istituto Confucio grande partecipazione all’evento dello scorso 11 gennaio

Una foto dell’evento organizzato lo scorso 11 gennaio dall’Istituto Confucio all’UKE per le studentesse e gli studenti delle scuole siciliane aderenti all’Accordo di Rete per la diffusione della lingua e della cultura cinese in Sicilia.

Ringraziamo tutte le scuole presenti (ma anche quelle che purtroppo questa volta non ci hanno potuto raggiungere a Enna), i DS, i docenti referenti e accompagnatori e gli alunni che hanno partecipato con grande entusiasmo all’inizio dei festeggiamenti per l’arrivo del Capodanno cinese, tra danze del drago, momenti di Tai Chi, sfide di lingua cinese, sfilate e balli.

