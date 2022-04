Iscrizioni in chiusura alla 106^ Targa Florio

Stop domani, mercoledì 27 aprile, termine ultimo per inviare le adesioni al terzo round di Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, Campionato Italiano Rally Auto Storiche, Coppa Rally di Zona e Campionato Siciliano, in programma 6 e 7 maggio sulle strade delle Madonie. Tra i 140 equipaggi già iscritti confermate le presenze dei big delle serie tricolori ed i pretendenti ai punti regionali

Palermo, 26 aprile 2022. Si chiudono domani, mercoledì 27 aprile, le iscrizioni alla 106^ Targa Florio. La competizione organizzata dall’Automobile Club Palermo con il supporto di ACI Sport, si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 maggio sulle strade delle Madonie, con start e traguardo a Termini Imerese. L’organizzazione, che ha chiesto una proroga al termine di chiusura al vaglio della Federazione, ha già registrato oltre 140 adesioni e ricevuto conferma della presenza dei migliori protagonisti del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco di cui sarà terzo round come del Campionato Italiano Rally Auto Storiche e sarà prova d’apertura stagionale per la Coppa Rally di Zona e Campionato Siciliano. Proprio per la serie regionale promossa dalla Delegazione ACI Sport Sicilia il coefficiente di moltiplicazione del punteggio sarà 2 sia per le auto moderne si per le auto storiche.

A giocarsi punti importanti della massima serie ACI Sport saranno certamente i due vincitori delle gare disputate: Andrea Crugnola su Citroen e Fabio Andolfi su Skoda. Il varesino della Citroen C3 e Campione 2020, comanda la classifica forte della vittoria al Ciocco, mentre il savonese della Skoda Fabia è reduce dal successo al Rally di Sanremo ed è terzo in classifica. Damiano De Tommaso insegue dal secondo posto al volante della Skoda Fabia, con due importanti podi all’attivo ed è in testa al Campionato Italiano Promozione. Certo protagonista anche il veneto Campione 2021 Giandomenico Basso su Hyundai i20, vincitore dell’ultima edizione con Lorenzo Granai alle note. Il palermitano Alessio Profeta è l’idolo di casa tra i protagonisti del CIAR, ma pi c’è la pattuglia siciliana capitanata da Totò Riolo su Volkswagen Polo e Marco Runfola, nuovamente su Skoda.

Per la Targa Florio Historic Rally ci sono in ballo i punti del 4 raggruppamenti del terzo appuntamento stagionale dove in testa al 2° c’è Angelo Lombardo reduce dal successo al rally delle Vallate Aretine, il cefaludese difenderà la leadership sempre sulla Porsche. In grande rimonta anche il palermitano Natale Mannino che ha firmato il 3° raggruppamento su Porsche al recente Rally Costa Smeralda, poi Beniamino Lo Presti altro “porscista che comanda attualmente proprio il 3° Raggruppamento, ma sotto i riflettori in casa ci sarà come sempre il giovane Pierluigi Fullone.

Per la Coppa rally di Zona hanno già prenotato la ribalta della classe regina il romano Fabio Angelucci a cui leggerà le note Massimo Cambria, il giovane Marco Pollara reduce dalle ottime esperienze nel Campionato Assoluto e anche il nisseno Piparo.

