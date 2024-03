sono iniziati i lavori di scerbatura e potatura nelle aree verdi sui siti d’interesse culturale e turistico della città. Saranno interessati: castello di lombardia, rocca di cerere, museo del mito,via sacra e area delle sette stanze ( questi ultimi inizieranno a conclusioni dei lavori dell’area ), cortile del sole presso palazzo Chiaramonte, museo delle confraternite “ urban center “, via papardura comprensive di pulitura delle vasche e delle edicole votive,porta ianniscuro, villa torre di Federico. Gli interventi saranno svolti più volte durante l’anno. Un ringraziamento agli uffici e all’assessore Vasco – commenta l’assessore Walter Cardaci – per l’interessamento e per il lavoro di squadra”.

