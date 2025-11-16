Storie correlate

LEONFORTE: FIUME CRISA ARRIVANO I PRIMI FINANZIAMENTI PER €. 490.000,00

Riccardo Novembre 16, 2025

Valguarnera: il consiglio comunale approva il Documento Unico di Programmazione

Riccardo Novembre 16, 2025
vasapollo 3

L’assessore al Personale Rosario Vasapollo: trovare riorse per la definitiva stabilità del personale

Riccardo Novembre 16, 2025

Indagine ItaliaOggi-Ital Communications 2025 Milano prima in classifica per qualità della vita, ultima Caltanissetta

Riccardo Novembre 16, 2025

ACI: FORMAZIONE PRIMO STRUMENTO PER LA SICUREZZA

Riccardo Novembre 16, 2025

A San Giovanni Galermo “Rize”, la krump dance di Riccardo Beretta per il progetto socio-culturale “I codici della strada” di Zō

Riccardo Novembre 16, 2025

Oggi (16 novembre) si celebrerà la IX Giornata Mondiale dei Poveri, dal titolo “Sei tu, mio Signore, la mia Speranza”

Riccardo Novembre 16, 2025