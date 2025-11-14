Inaugurata la quattordicesima edizione di Sposinlove

Le wedding planner al taglio del nastro

Un esercito di wedding planner, qualcuna proveniente da Oltreoceano, al taglio del nastro della quattordicesima edizione di Sposinlove, la wedding experience più glamour del Sud Italia in programma fino a domenica 16 novembre, al centro fieristico SiciliaFiera di Misterbianco (Ct). Un’inaugurazione fortemente simbolica perché pone i riflettori su una professione chiave per il giorno del fatidico sì.

“Un taglio del nastro significativo per Sposinlove che vuole valorizzare figure importanti verso cui convergono tutti i settori di riferimento del wedding. Tra le tante anche tre professioniste canadesi che sono venute a confrontarsi con le colleghe siciliane e a conoscere le aziende che operano in questo ambito. Non dimentichiamo tra l’altro che sposarsi in Sicilia è per molti sposi internazionali un sogno oltre che un privilegio – spiega Alessandro Lanzafame, presidente di Eurofiere e organizzatore di Sposinlove-. Siamo felici di dare il via a questa nuova edizione che presenta numerose novità.”

In prima linea Michela Cannatella, presidente nazionale Aiom (Associazione italiana organizzatori matrimonio), che ha sottolineato l’emozione di essere presenti a Sposinlove. “Per noi è un grande onore -dice-. Rappresento una categoria che cresce e che vede nella Sicilia il suo punto di forza. Non posso che ringraziare Alessandro Lanzafame per averci voluto al suo fianco per un evento di così ampia importanza.”

Parole di apprezzamento anche dall’assessore alle attività produttive del Comune di Misterbianco, Massimiliano Lo Castro, che ha dichiarato: “Eventi come questo sono importanti anche per l’indotto che creano e per il lustro che danno al territorio.”

Infine, il presidente di SiciliaFiera Nino Di Cavolo ha affermato: “Siamo felici di ospitare nella nostra struttura un evento come Sposinlove, una fiera che porta eleganza e raffinatezza nei locali del nostro centro fieristico.”

Sposinlove continua venerdì 14 novembre, con la finale dell’anno accademico degli studenti di Academy La Truccheria Cherie by Orazio Tomarchio sul tema trucco sposa durante la quale si sveleranno le tendenze make-up del prossimo anno. Per l’occasione sarà assegnata una borsa di studio del valore di 2.000 euro a una fortunata vincitrice o vincitore che potrà così avviare una propria attività lavorativa.

Inoltre, tra i premi messi in palio per i futuri sposi, anche due fedi nuziali offerte dalla gioielleria Salini che saranno sorteggiate il venerdì 14 novembre. Un abito da sposa offerto da Sangiorgio 1966 sarà invece sorteggiato sabato 15 novembre. Per il momento moda, da non perdere domenica 16 novembre la sfilata della nuova collezione di Andrea Versali e, in anteprima, in passerella le collezioni di brand noti ed emergenti che anticipano i trend della prossima stagione. Hair e Make up a cura di Modhair. A presentare le sfilate sarà il noto showman Ruggero Sardo.

