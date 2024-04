IN SARDEGNA, BUONA LA PRIMA PER LA ISLAND MOTORSPORT

Seppur all’esordio al prestigioso Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, secondo atto stagionale del Campionato Italiano Rally Auto Storiche,

i portacolori Pollara – Tardito (Porsche 911 S) conquistano l’argento nel 1° Raggruppamento

Prima esperienza sugli asfalti sardi anche per Palazzolo – Cicero (Opel Kadett GSI), a punti in un più che competitivo “Quarto”

Arzachena (Ss), 21 aprile 2024 – Si è concluso con un bilancio decisamente positivo il 7° Rally Internazionale Storico Costa Smeralda, secondo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), per i due equipaggi schierati al via sotto le insegne della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl). Nel fine settimana appena trascorso e seppur all’esordio assoluto lungo le suggestive strade della Gallura, infatti, Marcello Pollara, al volante della Porsche 911 S del team Guagliardo con alle note la giovane piemontese Andrea Tardito, ha conquistato un prezioso argento nel 1° Raggruppamento. Al rientro dopo sei mesi di pausa, per il gentleman driver siculo la duplice soddisfazione per aver svettato in tre prove speciali delle dieci in programma e per aver intrapreso, nel corso della due giorni di gara, un confronto serrato ed emozionante col diretto avversario, poi vincitore di categoria nonché già campione in carica, prima di pagare pegno nell’ottava frazione cronometrata (secondo passaggio della “Lu Colbu”): un testacoda con spegnimento del motore e conseguente perdita di non pochi secondi prima di ripartire.

«Diciamo che, a quel punto, avevamo dato tutto quel che potevamo dare» – ha spiegato Pollara al traguardo – «Mancavano solo due ps al termine, il gap dalla vetta era notevolmente aumentato e non avrebbe avuto alcun senso alzare i ritmi per tentare una rimonta pressoché impossibile rischiando di compromettere il risultato acquisito. Va bene così».

Buona prestazione, altresì, per Sergio Palazzolo, anch’egli alla prima esperienza in “carriera” sugli asfalti della Sardegna e tornato sul sedile di sinistra solo dal 2023, dopo un ruolo pluriennale nelle vesti di navigatore. Il pilota palermitano, affiancato nell’abitacolo dal cefaludese Salvo Cicero e proseguendo l’apprendistato a bordo dell’Opel Kadett GSI curata da Silvio Terrosi, infatti, è riuscito a centrare la zona punti nella classe A/J2/fino a 2000 di un più che competitivo 4° Raggruppamento, così come già fatto ai primi di marzo in occasione dell’Historic Rally delle Vallate Aretine, apertura stagionale della serie tricolore.

Calendario CIRAS 2024

1/2 marzo – 14° Historic Rally delle Vallate Aretine; 19/20 aprile – 7° Rally Storico Costa Smeralda; 10/11 maggio – Targa Florio Historic Rally; 31 maggio/1 giugno – 12° Valsugana Historic Rally; 20/21 giugno – 13° Rally Lana Storico; 12/13 luglio – 28° Rally Alpi Orientali Historic; 27/29 settembre – XXXVI Rally Elba Storico; 18/19 ottobre – 39° Sanremo Rally Storico.

