Imprese in crescita: +29.489 attività tra aprile e giugno (+0,5%) Nord-Ovest e Centro tra le aree più dinamiche: Enna ferma

Roma, 17 luglio 2024 – Nonostante le sfide economiche persistenti, riprende un po’ di vigore la voglia di fare impresa in Italia nel secondo trimestre 2024. Secondo l’analisi trimestrale Movimprese condotta da Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e disponibile all’indirizzo www.infocamere.it/movimprese , tra aprile e giugno 2024 il saldo positivo tra aperture e chiusure di imprese vede un incremento di 29.489 attività, con un risultato superiore a quello dello stesso periodo dell’anno scorso.

Uno degli elementi chiave di questa crescita è stato l’aumento delle iscrizioni, che hanno toccato quota 81.456, registrando una ripresa di 2.179 unità rispetto allo stesso trimestre del 2023. Sul fronte opposto le cessazioni hanno raggiunto le 51.967 unità, segnando un incremento rispetto alla media storica e il quinto aumento consecutivo in cinque anni.

Il bilancio dei territori

In termini assoluti il Sud Italia si conferma un importante motore di crescita, con un saldo positivo di 9.084 nuove imprese e un tasso di crescita dello 0,44%, in linea con quello registrato nel medesimo periodo dell’anno precedente, ma inferiore a quello medio nazionale (+0,5%). Anche il Nord-Ovest e il Centro Italia hanno mostrato performance positive, sia nei valori assoluti (+8.671 e +6.348 imprese) che nei tassi di crescita rispettivamente dello 0,56% e dello 0,51%.

La Lombardia si distingue come la regione più dinamica, con un saldo positivo di 6.483 imprese, seguita dal Lazio, che ha visto un incremento di 3.851 nuove imprese. Al contrario ma in termini di tassi di crescita, altre regioni, come la Sardegna (+0,02%), l’Umbria (+0,27%) e la Basilicata (+0,32%) hanno mostrato aumenti decisamente più contenuti rispetto alla media nazionale.

Il bilancio dei settori

A livello settoriale, i dati mostrano una stabilità nelle attività tradizionali come agricoltura, commercio e manifattura. Il settore del commercio, con 1.389.886 imprese, ha visto un incremento di 2.620 unità nel secondo trimestre del 2024, con una crescita percentuale dello 0,19%, identica a quella dell’anno precedente.

Un notevole dinamismo caratterizza invece i servizi di alloggio e ristorazione, che hanno registrato una crescita di 4.889 unità, pari a un aumento dell’1,08%. Il dato, superiore allo 0,97% del secondo trimestre del 2023, conferma la ripresa vivace del settore turistico, sostenuta dal rilancio post-pandemia e dall’aumento dei flussi turistici.

Anche le attività professionali, scientifiche e tecniche continuano a crescere in modo robusto, con un incremento dell’1,62% e 4.029 nuove unità nell’ultimo trimestre. Il settore riflette una crescente domanda di servizi professionali e tecnici, probabilmente alimentata da un’economia sempre più basata sulla conoscenza e l’innovazione.

Tra i settori con la crescita percentuale più significativa si sono distinte le attività finanziarie e assicurative (+1,14%) insieme a alle artistiche, sportive e di intrattenimento (+1,13%), indicando un aumento della domanda per servizi finanziari e un crescente interesse per le attività ricreative e di intrattenimento.

Graf. 1 – saldo tra iscrizioni e cessazioni nel ii trimestre

Anni 2010-2024

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Graf. 2 – Iscrizioni e cessazioni nel II trimestre

Anni 2010-2024

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 1 – Nati-mortalità per regioni e aree geografiche – II trimestre 2024

Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al trimestre precedente

REGIONI E AREE GEOGRAFICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Imprese reg. al 30.06.2024 Tasso di crescita II trim. 2024 Tasso di crescita II trim. 2023 PIEMONTE 5.499 3.963 1.536 421.543 0,37 0,42 VALLE D’AOSTA 165 103 62 12.378 0,50 0,98 LOMBARDIA 14.603 8.120 6.483 941.593 0,69 0,60 TRENTINO – A. A. 1.508 855 653 112.656 0,58 0,63 VENETO 6.122 4.036 2.086 464.446 0,45 0,44 FRIULI – V. G. 1.262 810 452 97.136 0,46 0,46 LIGURIA 2.005 1.415 590 158.717 0,37 0,11 EMILIA ROMAGNA 6.182 3.987 2.195 435.828 0,50 0,46 TOSCANA 5.138 3.484 1.654 396.293 0,42 0,38 UMBRIA 1.082 841 241 91.061 0,27 0,29 MARCHE 1.828 1.226 602 146.272 0,41 0,40 LAZIO 9.658 5.807 3.851 598.170 0,64 0,63 ABRUZZO 1.754 1.132 622 144.590 0,43 0,39 MOLISE 403 295 108 33.079 0,33 0,26 CAMPANIA 8.155 5.031 3.124 604.463 0,52 0,43 PUGLIA 5.298 2.879 2.419 377.828 0,64 0,56 BASILICATA 613 423 190 58.428 0,32 0,45 CALABRIA 2.286 1.455 831 186.409 0,45 0,45 SICILIA 5.849 4.090 1.759 474.368 0,37 0,40 SARDEGNA 2.046 2.015 31 168.390 0,02 0,34 NORD-OVEST 22.272 13.601 8.671 1.534.231 0,56 0,50 NORD-EST 15.074 9.688 5.386 1.110.066 0,49 0,47 CENTRO 17.706 11.358 6.348 1.231.796 0,51 0,50 SUD E ISOLE 26.404 17.320 9.084 2.047.555 0,44 0,44 ITALIA 81.456 51.967 29.489 5.923.648 0,50 0,47

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 2 – Nati-mortalità delle imprese per classi di natura giuridica – II trimestre 2024

Valori assoluti e tassi di crescita rispetto al trimestre precedente

FORME GIURIDICHE Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Imprese reg. al 30.06.2024 Tasso di crescita II trim. 2024 Tasso di crescita II trim. 2023 Società di capitali 28.253 9.379 18.874 1.900.247 1,00 0,93 Società di persone 4.064 4.710 -646 844.429 -0,08 -0,09 Ditte individuali 47.779 36.909 10.870 2.997.048 0,36 0,38 Altre forme 1.360 969 391 181.924 0,19 0,12 TOTALE 81.456 51.967 29.489 5.923.648 0,50 0,47

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Tab. 3 – Nati-mortalità delle imprese per i principali settori di attività – II trimestre 2024

Valori assoluti e variazioni % dello stock di imprese rispetto al trimestre precedente

SETTORI DI ATTIVITA’ Imprese registrate al 30.06.2024 Variazione assoluta II trim 2024 Variazione % II trim 2024 Variazione% II trim 2023 Commercio e riparazione di autoveicoli 1.389.886 2.620 0,19 0,19 Costruzioni 832.547 5.784 0,69 0,72 Agricoltura, silvicoltura pesca 696.567 1.271 0,18 0,16 Attività manifatturiere 504.098 673 0,13 0,14 Attività dei servizi alloggio e ristorazione 457.580 4.889 1,08 0,97 Attivita’ immobiliari 305.662 2.625 0,86 0,82 Altre attività di servizi 252.629 2.073 0,83 0,80 Attività professionali, scientifiche e tecniche 251.802 4.029 1,62 1,56 Noleggio, agenzie di viaggio, servizi alle imprese 218.792 2.472 1,13 1,16 Trasporto e magazzinaggio 157.930 968 0,60 0,51 Servizi di informazione e comunicazione 141.414 1.023 0,72 0,67 Attività finanziarie e assicurative 138.868 1.569 1,14 0,98 Attività artistiche, sportive, di intratt. e divertimento 81.662 916 1,13 1,02 Sanita’ e assistenza sociale 47.747 509 1,06 0,88 Istruzione 35.412 426 1,21 0,98 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz. 14.262 158 1,12 0,72 Fornitura di acqua; reti fognarie, gestione di rifiuti 11.224 0 0,00 0,16 Estrazione di minerali da cave e miniere 3.493 -9 -0,25 -0,30

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

Graf. 3 – Serie storica della variazione assoluta nel II trimestre degli anni 2018-2024

Principali settori di attività per dimensione della variazione nel II trim. 2024

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

TOTALE IMPRESE – II trimestre 2024

Iscrizioni, cessazioni, saldi e tassi di crescita trimestrali per province

Valori assoluti e tassi di crescita % rispetto al trimestre precedente

Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Tasso di crescita trimestrale Iscrizioni Cessazioni Saldo trimestrale Tasso di crescita trimestrale AGRIGENTO 453 319 134 0,33 MESSINA 623 447 176 0,28 ALESSANDRIA 527 381 146 0,37 MILANO 6.536 3.165 3.371 0,88 ANCONA 484 328 156 0,40 MODENA 1.058 640 418 0,60 AOSTA 165 103 62 0,50 MONZA E BRIANZA 1.087 673 414 0,57 AREZZO 402 300 102 0,29 NAPOLI 4.368 2.491 1.877 0,61 ASCOLI PICENO 276 168 108 0,48 NOVARA 376 307 69 0,24 ASTI 305 203 102 0,46 NUORO 318 203 115 0,37 AVELLINO 502 331 171 0,40 ORISTANO 124 248 -124 -0,87 BARI 2.013 1.102 911 0,64 PADOVA 1.197 762 435 0,47 BELLUNO 177 111 66 0,45 PALERMO 1.257 867 390 0,38 BENEVENTO 352 250 102 0,29 PARMA 558 367 191 0,44 BERGAMO 1.259 828 431 0,47 PAVIA 697 452 245 0,55 BIELLA 193 134 59 0,37 PERUGIA 792 651 141 0,20 BOLOGNA 1.410 857 553 0,60 PESARO E URBINO 429 289 140 0,41 BOLZANO 821 500 321 0,52 PESCARA 460 297 163 0,45 BRESCIA 1.711 932 779 0,66 PIACENZA 421 288 133 0,46 BRINDISI 528 260 268 0,69 PISA 587 343 244 0,58 CAGLIARI 861 1.179 -318 -0,46 PISTOIA 436 308 128 0,41 CALTANISSETTA 285 226 59 0,24 PORDENONE 316 212 104 0,41 CAMPOBASSO 281 212 69 0,28 POTENZA 380 269 111 0,30 CASERTA 1.364 959 405 0,41 PRATO 580 409 171 0,52 CATANIA 1.428 976 452 0,43 RAGUSA 449 421 28 0,08 CATANZARO 431 264 167 0,51 RAVENNA 473 315 158 0,43 CHIETI 530 325 205 0,47 REGGIO CALABRIA 604 412 192 0,36 COMO 696 411 285 0,60 REGGIO EMILIA 775 502 273 0,51 COSENZA 819 533 286 0,42 RIETI 247 132 115 0,79 CREMONA 369 233 136 0,49 RIMINI 567 366 201 0,51 CROTONE 206 147 59 0,32 ROMA 7.270 4.513 2.757 0,62 CUNEO 776 566 210 0,32 ROVIGO 299 262 37 0,15 ENNA 133 131 2 0,01 SALERNO 1.569 1.000 569 0,47 FERMO 249 160 89 0,47 SASSARI 743 385 358 0,65 FERRARA 440 279 161 0,50 SAVONA 345 281 64 0,22 FIRENZE 1.258 874 384 0,37 SIENA 310 222 88 0,32 FOGGIA 946 509 437 0,62 SIRACUSA 527 253 274 0,70 FORLI’ – CESENA 480 373 107 0,27 SONDRIO 175 82 93 0,68 FROSINONE 677 335 342 0,71 TARANTO 667 369 298 0,58 GENOVA 989 698 291 0,35 TERAMO 412 284 128 0,36 GORIZIA 110 86 24 0,26 TERNI 290 190 100 0,47 GROSSETO 347 220 127 0,44 TORINO 2.973 2.109 864 0,39 IMPERIA 341 233 108 0,43 TRAPANI 694 450 244 0,52 ISERNIA 122 83 39 0,44 TRENTO 687 355 332 0,66 L’AQUILA 352 226 126 0,43 TREVISO 1.118 741 377 0,45 LA SPEZIA 330 203 127 0,61 TRIESTE 246 145 101 0,65 LATINA 911 483 428 0,76 UDINE 590 367 223 0,47 LECCE 1.144 639 505 0,67 VARESE 967 623 344 0,51 LECCO 375 201 174 0,71 VENEZIA 1.084 788 296 0,39 LIVORNO 420 290 130 0,41 VERBANIA 144 118 26 0,21 LODI 229 165 64 0,40 VERCELLI 205 145 60 0,40 LUCCA 515 359 156 0,37 VERONA 1.272 797 475 0,51 MACERATA 390 281 109 0,32 VIBO VALENTIA 226 99 127 0,91 MANTOVA 502 355 147 0,41 VICENZA 975 575 400 0,51 MASSA CARRARA 283 159 124 0,56 VITERBO 553 344 209 0,57 MATERA 233 154 79 0,37 ITALIA 81.456 51.967 29.489 0,50

Fonte: Unioncamere-InfoCamere, Movimprese

