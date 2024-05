IMPEGNI DA NORD A SUD PER LA ISLAND MOTORSPORT

La scuderia presieduta da Eros Di Prima presente al Valsugana Historic Rally, valido per la serie tricolore,

con i portacolori Sergio Palazzolo e Totò Cicero, su Opel Kadett GSI

In terra natia, invece, l’altro alfiere Ciro Barbaccia (Osella PA9/90 BMW) in lizza alla cronoscalata Coppa Val d’Anapo – Sortino

Borgo Valsugana (Tn), 29 maggio 2024 – Due specialità su altrettanti fronti, a opposte latitudini. Un duplice impegno, il prossimo fine settimana, per la scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) che, infatti, sarà presente al 12° Valsugana Historic Rally, entrato quest’anno a far parte del Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS), dove sarà schierato il rientrante Sergio Palazzolo, al volante dell’Opel Kadett GSI di 4° Raggruppamento e nuovamente in coppia con l’esperto Totò Cicero. A distanza di oltre un mese dal debutto al “Costa Smeralda” (valido altresì per la serie tricolore), il gentleman driver palermitano saggerà per la prima volta in “carriera” anche i selettivi asfalti del Trentino.

La competizione valsuganea andrà in scena interamente nella giornata di sabato 1 giugno; previste sette prove speciali, articolate su 93,54 chilometri di tratti cronometrati (trasferimenti esclusi). Il palco di partenza e d’arrivo sarà allestito nei pressi del suggestivo Ponte Veneziano, a Borgo Valsugana.

Da nord a sud della penisola, dalle valli del Trentino a quelle della Trinacria. Scenario, quest’ultimo, che accoglierà i partecipanti della 39ª Coppa Val d’Anapo – Sortino, secondo atto stagionale del Campionato Siciliano Velocità Salita Auto Storiche. Un appuntamento al quale non mancherà Ciro Barbaccia, campione regionale in carica. Il pilota – preparatore di Marineo, infatti, sarà puntualmente al via a bordo dell’Osella PA9/90 motorizzata BMW, dopo essersi fregiato dell’argento nel “Quarto”, nell’ambito della Monte Erice Storica di fine aprile. La manifestazione aretusea aprirà i battenti sabato con la disputa di due turni di prove cronometrate; l’indomani, infine, lo start delle due gare in programma che delineeranno la classifica ufficiale.

