Il Trofeo del Levante torna a grande richiesta

Il 23 e 24 Marzo l’appuntamento più importante del 2024 per le quattro ruote sul circuito pugliese di proprietà Aci e gestito da Safe & Emotion. Nuovo format in questa edizione con un lungo programma che comincerà con le prove libere e le qualifiche nella giornata di sabato per poi culminare con la doppia gara sprint alla domenica.

Binetto (BA), 12 febbraio 2023. Il Trofeo del Levante 2024 è in rampa di lancio. Mancano meno di 40 giorni alla gara più importante della stagione per le quattro ruote che andrà in scena sulla pista di Binetto il 23 e 24 Marzo con tante novità. Un week end ricco di iniziative per offrire il massimo divertimento ai protagonisti e grande spettacolo ai tanti appassionati provenienti dalla Puglia e da tutto il sud Italia.

Il Trofeo del Levante torna sulla pista barese a grande richiesta. I piloti, i team e gli appassionati in genere hanno voluto la data di fine marzo quale appuntamento con la passione per i motori in un luogo iconico, per delle sfide che da anni esaltano l’appuntamento pugliese.

Il Trofeo del Levante è occasione preziosa anche per dei test pre stagionali sulle auto, per essere pronti al meglio in vista dei vari campionati in cui saranno impegnati i protagonisti dell’appuntamento barese di primavera.

Levante Circuit, rappresenta infatti un riferimento per tutto il Sud Italia e da quando il poliedrico e polifunzionale impianto è gestito da Safe & Emotion, struttura coordinata dal vulcanico Ivan Pezzolla, ha messo una marcia in più per attrarre l’interesse del pubblico che potrà assistere alle sfide sui 1577 metri dalle tribune oppure scegliere di vedere le vetture da vicino nel paddock.

L’edizione 2024 secondo la nuova formula prevista sarà un concentrato di energia e adrenalina in quanto si è scelto il format di gare sprint che si svolgeranno esclusivamente nella giornata di domenica 24 Marzo, mentre sabato 23 sono previste le prove libere e le qualifiche.

Fra le validità dell’evento spiccano il Campionato Italiano Bicilindriche Pista e lo Challenge nazionale Assominicar.

