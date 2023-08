IL REGALBUTESE GIUSEPPE CARAMBIA E’ IL NEO PRESIDENTE PROVINCIALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO.

Il regalbutese Giuseppe Carambia è stato eletto nuovo presidente provinciale dell’ordine dei consulenti del lavoro. Il nuovo organismo si è insediato lunedì scorso per il triennio 2023-2026.

L’Ordine dei Consulenti del Lavoro della provincia di Enna, oltre all’elezione del dott. Carambia (nella foto con gli altri componenti eletti), ha rinnovato le principali cariche dell’organigramma.

Antonietta La Mattina sarà il nuovo segretario, Benedetto Marotta tesoriere, Giovanni Messina e Federica Ruggeri consiglieri.

Per il collegio dei revisori è stato riconfermato, invece, Luigi Pomodoro in qualità di presidente e i colleghi Irene Di Marco e Alessandro Fazi (componenti).

“Un grazie di cuore a tutti i colleghi che si sono recati alle urne, dimostrando come sempre il loro attaccamento alle istituzioni e il loro affetto alle persone che li rappresentano – evidenzia il neo presidente Carambia. Un sentito ringraziamento, inoltre, va a chi mi ha preceduto in questo incarico, l’amico Giuseppe Pintus che con la sua eleganza istituzionale, il suo innegabile impegno ed il suo proficuo contributo dato negli anni alla categoria ha saputo interpretare nel migliore dei modi la carica di Presidente. Per quanto mi riguarda metterò subito a disposizione il mio entusiasmo e immutato impegno per fornire risposte concrete al mondo del lavoro ennese”.

