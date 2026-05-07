IL MITO DI MORRICONE CONQUISTA CALTANISSETTA: ESAURITI TUTTI I POSTI PER IL DEBUTTO AL TEATRO ROSSO DI SAN SECONDO

L’evento concertistico di punta del Festival Lirico dei Teatri di Pietra approda nel cuore della Sicilia il prossimo 9 maggio alle ore 21:00 con un successo senza precedenti.

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra annuncia con orgoglio il proprio debutto assoluto nel capoluogo nisseno dopo aver registrato costanti trionfi nelle maggiori aree archeologiche e monumentali. L’evento, LOVE MORRICONE – Archi & Voci, previsto per il 9 maggio alle ore 21:00 presso il Teatro Rosso di San Secondo ha già segnato un risultato storico per la città di Caltanissetta avendo raggiunto il tutto esaurito già da tempo.

La serata si configura come un’architettura sonora rigorosa e vibrante capace di svelare la duplice anima del compositore attraverso un programma accuratamente curato per offrire un’esperienza immersiva e senza tempo. Il percorso musicale si articola partendo dall’epopea del grande schermo con un viaggio tra le icone collettive del cinema mondiale che spazia dalle rarefatte atmosfere di Nuovo Cinema Paradiso e Malèna alla solennità di Mission fino alla monumentale trilogia del tempo realizzata per il cinema di Sergio Leone.

La narrazione prosegue esplorando il genio dell’arrangiamento e la vena più popolare del Maestro dedicata alla produzione che ha rivoluzionato la storia della canzone d’autore italiana. Il pubblico avrà l’opportunità di riscoprire il Morricone artefice di capolavori assoluti come “Se telefonando” e raffinato orchestratore di temi immortali quali “Il Mondo” e “Che cosa c’è”.

L’esecuzione è affidata all’eccellenza dell’ensemble orchestrale e vocale del Coro Lirico Siciliano che rappresenta oggi una realtà di rilievo nel panorama lirico-sinfonico internazionale. La concertazione e la direzione sono curate dal Maestro Francesco Costa la cui guida condurrà gli ascoltatori attraverso i meandri della partitura morriconiana con la partecipazione solistica del tenore Lorenzo Papasodero.

Un ulteriore traguardo che conferma la centralità del Festival Lirico dei Teatri di Pietra nella programmazione culturale siciliana e il profondo legame tra il territorio e il linguaggio universale del grande compositore premio Oscar; un’occasione irripetibile per celebrare l’identità musicale italiana accarezzati da eternità.

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