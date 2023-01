Il Federico II e lo Chef Andrea Ruszel: una stretta collaborazione tra tradizione e innovazione, l’importanza della formazione scolastica nella sua vicenda personale e professionale.

lo ha definito così Antonella Clerici nel corso della partecipazione a una puntata di “E’ sempre Mezzogiorno”, noto programma di Rai1.

Ma questa è solo la punta di iceberg che mostra la carriera di un ragazzo che, nato nel cuore della provincia ennese da padre polacco, ha saputo tracciare un sentiero molto articolato che lo ha portato a trasferirsi a Londra dove vive e lavora ormai da diversi anni.

Vincitore di moltissime competizioni di cucina, si è classificato secondo nel programma “Cuochi d’Italia under 30”, è impegnato in radiovisione con il programma “Ascoltaci con Gusto” su London One Radio, emittente che da qualche mese collabora con Rai Radio 1.

La sua carriera inizia già dietro i banchi di scuola, con la partecipazione a numerosi concorsi enogastronomici sempre supportato dai suoi insegnati, in modo particolare dai professori Pittà e Bono che lo hanno sin dagli esordi sostenuto e spronato riconoscendo in lui un notevole estro creativo e una grande voglia di mettersi in gioco. Arrivano da subito le prime vittorie: Primo classificato al Ristoworld con 100 punti su 100, partecipa al campionato della cucina italiana a Rimini e addirittura si classifica al primo posto in un concorso sulla cucina teramana a Teramo con la rivisitazione di un piatto tipico della tradizione locale.

Il giovane piazzese ha maturato adesso una notevole esperienza in Italia e all’estero e ha collaborato con molti chef internazionali ma non dimentica le sue origini, lui che si definisce da sempre cuoco della tradizione, dove tradizione non è sinonimo di antico o obsoleto ma una cucina che affonda le radici nel proprio territorio, fonte continua di ispirazione e che lo porta spesso a rientrare nella terra natale e nella scuola che lo ha formato lasciando su di lui un imprinting determinante.

In un video Andrea dichiara “Se sognate in grande” nel mondo enogastronomico scegliete l’Alberghiero Federico II di Enna.

E’ proprio per questo legame affettivo che ancora mantiene con la scuola e i suoi mentori che il giovane cuoco sarà infatti ospite della Nostra scuola, nella Sua scuola, Giovedì 12 gennaio 2023 dalle ore 11.00 per uno show cooking destinato agli allievi delle classi seconde del settore di Enogastronomia accompagnati dai rispettivi docenti di cucina, dal Dirigente Scolastico la dott.ssa Rosaria Di Prima e il DSGA il dottore Davide Lo Giudice.

L’evento, organizzato dai professori Bono, Dispinseri e della funzione strumentale prof.ssa Paola Grancuore avrà come Tema il ritorno alla tradizione e l’importanza della formazione scolastica nella vicenda umana e professionale del giovane cuoco.

Lo show, che avrà luogo presso la sala ristorante del quinto piano, vedrà il nostro ospite impegnato nella realizzazione di un “Coniglio dei colli Ennesi porchettato ai profuni del sottobosco”.

A rendere più interessante la manifestazione sarà la presenza di un delegato dell’ONAV, il signor Salvatore Burraffato che curerà l’abbinamento tra vino e cibo.

Sponsor della manifestazione saranno: il Pastificio “Cuor di Sicilia” di Piraino Antonietta con sede a Cascibetta e AZ arredamenti ed attrezzature per la ristorazione di Pietro Azzaro sito ad Enna.

Al termine verrà servito un buffet curato dai professori Dispinseri e Giordano e realizzato dagli allievi delle classi 4 E Sala e 4 A settore cucina.

