Il fascino dell’ombra e la rigenerazione del territorio: grande successo a Enna per “L’InfernoConfinaConDio”

La sera del solstizio d’estate ha regalato a Enna un evento teatrale di straordinario impatto emotivo e culturale. Presso l’Urban Center Comunale ha debuttato la performance site-specific “L’InfernoConfinaConDio”, curata da Filippa Ilardo, Elisa Di Dio e dal Collettivo Teatro Utopia. L’evento ha rappresentato il primo grande momento spettacolare del festival diffuso “Sulle tracce di Franco Enna”, un ampio progetto di rigenerazione culturale promosso dalla cooperativa Bottega Culturale Isole dell’entroterra siciliano.

La performance ha preso ispirazione dal romanzo “L’ignoto bianco” (capolavoro fantascientifico del celebre giallista ennese, all’anagrafe Francesco Cannarozzo), un omaggio che cade proprio in occasione del 105° anniversario della sua nascita. Ieri sera, le pagine dello scrittore si sono trasformate in un vero e proprio viaggio fisico e spirituale per lo spettatore.

Non si è trattato di una recita tradizionale. Il pubblico è rimasto affascinato da una struttura totalmente immersiva: gli ingressi sono stati scaglionati ogni quindici minuti, catapultando i presenti in un’oscurità profonda, interrotta soltanto dalla luce calda e tremolante delle candele. In questa atmosfera densa di silenzio, l’Urban Center ha perso i suoi connotati quotidiani per diventare un luogo quasi sacro.

Il vero cuore pulsante della serata è stato lo spazio totale concesso all’energia e alla creatività dei più giovani. I ragazzi del collettivo, dotati di un talento straordinario, hanno dimostrato una maturità artistica sorprendente, prendendosi con coraggio il centro della scena. Muovendosi a strettissimo contatto con il pubblico, hanno usato la voce e la gestualità del corpo con una forza espressiva che ha catturato tutti i presenti. Anche l’interattività è stata dosata con grande delicatezza: gli spettatori non sono stati semplici testimoni, ma veri e propri compagni di viaggio in un cammino della coscienza guidato dalla freschezza e dall’intensità di questi giovani interpreti.

La performance stessa è il risultato di un intenso laboratorio di creazione collettiva e immaginazione: un percorso dove le nuove generazioni non sono state semplici esecutrici, ma protagoniste assolute della riscrittura e dell’esplorazione del mistero.

Al di là del successo della serata, lo spettacolo porta con sé un enorme valore istituzionale. Il festival “Sulle tracce di Franco Enna”, che vanta la direzione artistica di Antonio Messina, ha ottenuto un prestigioso e strategico riconoscimento nazionale. L’intero progetto è infatti finanziato dal Ministero

della Cultura nell’ambito dei Progetti Speciali – Teatro per l’anno 2026 e dalla direzione del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale. Gode inoltre del sostegno fondamentale della Società Dante Alighieri Comitato di Enna APS e del patrocinio gratuito del Comune di Enna e della Regione Siciliana.

L’iniziativa punta a scardinare il vecchio isolamento delle aree interne della Sicilia attraverso un percorso multidisciplinare che unisce teatro, letteratura e valorizzazione archeologica. Il festival, infatti, si svilupperà fino a dicembre 2026 in modo “diffuso” toccando tre poli d’eccezione: Enna, Aidone e Piazza Armerina.

A dimostrazione della complessità e del valore scientifico dell’operazione, a fianco del soggetto promotore (Bottega Culturale) si schiera un nutrito e qualificato cartello di partner del settore artistico, sociale e culturale del territorio e non solo: il Collettivo V.A.N. (Verso Altre Narrazioni), Hennaion – “La biblioteca degli autori Ennesi”, Fondazione TRG – Centro di Produzione Teatrale (Teatro Ragazzi e Giovani di Torino), Compagnia dell’Arpa di Enna, Associazione La Rupe, Casa d’Europa APS-ETS Enna e Officina Medievale

Il viaggio è appena iniziato. Il festival metterà in rete la letteratura di Franco Enna con altri giganti del mistero come Andrea Camilleri e Agatha Christie. Il ricco calendario, le cui attività sono tutte a ingresso gratuito, prevede laboratori performativi, mostre e passeggiate letterarie. Il prossimo appuntamento di rilievo sarà il 19 luglio presso il suggestivo Teatro Antico di Morgantina (Aidone) con la drammaturgia inedita “Dialoghi con Camilleri” a cura del Collettivo V.A.N..

Ieri sera, “L’InfernoConfinaConDio” ha dimostrato come l’unione tra il talento delle nuove generazioni e una solida rete istituzionale possa dare vita a progetti di altissimo livello, capaci di toccare l’anima del pubblico e rilanciare l’identità culturale del territorio.

I prossimi appuntamenti:

Il festival prevede un calendario ricco di appuntamenti che si articolerà fino a dicembre 2026:

– 19 luglio (ore 20:30): drammaturgia inedita “Dialoghi con Camilleri” a cura del Collettivo V.A.N. – Teatro Antico di Morgantina, Aidone.

– 25-27 agosto (ore 17:00-21:00): laboratorio teatrale di narrazione e gioco scenico “Giallo d’Autore: Il Mistero in Scena” a cura di O. Matranga e Collettivo V.A.N. – Urban Center Comunale, Enna.

– 28 agosto (ore 15:00-18:00): prosecuzione del Laboratorio teatrale “Giallo d’Autore” – Museo Archeologico Regionale di Palazzo Varisano, Enna.

– 29 agosto (ore 20:30): performance Site Specific “Giallo d’Autore: Il Mistero in Scena”. In contemporanea (ore 18:00-23:00) si terrà un’Apertura Straordinaria Serale del Museo Archeologico e della Mostra temporanea sul sito archeologico di Cuticchi – Museo Archeologico Regionale di Palazzo Varisano, Enna.

– 20 settembre (ore 11:00): passeggiata letteraria “Sulle tracce di Franco Enna” in occasione del Festival Le Vie dei Tesori – Partenza dalla Biblioteca Comunale, Enna.

– 2 ottobre (dalle ore 9:00): “Giallo al museo” – performance Site Specific ispirata ad Agatha Christie (ore 9:00-13:00) e presentazione del podcast dedicato al museo archeologico (ore 17:00) a cura di T.R.G. Torino, Bottega Culturale e Collettivo V.A.N. – Sedi diffuse: Museo Varisano (Enna), Urban Center (Enna), Palazzo Trigona (Piazza Armerina).

– Dal 2 al 11 ottobre (ore 15:00-18:00): laboratorio di fotografia “riScatti di Enna” – Urban Center Comunale, Enna.

– Dal 29 ottobre al 27 dicembre (ore 10:00-18:00): mostra fotografica “riScatti di Enna” – Urban Center Comunale, Enna.

Sono inoltre in via di definizione ulteriori appuntamenti letterari alla riscoperta di Franco Enna, Camilleri e Christie, nonché mostre contemporanee e indagini d’archivio in collaborazione con l’Archivio di Stato di Enna.

Tutte le iniziative in programma sono a ingresso gratuito.

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