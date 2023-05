Il Club per l’Unesco di Enna celebra 20 anni

Istituito il 21 febbraio del 2003, il Club presieduto da Marcella Tuttobene Virardi celebra

l’importante traguardo con tre giornate di eventi che coinvolgeranno l’intera città

Primo appuntamento giovedì 18 maggio con il Corteo per la Pace degli studenti di Enna,

venerdì 19 vernissage della mostra “Appello per Ade”, gran finale sabato 10 giugno

al Teatro Garibaldi con una serata dedicata alla poesia, alla danza e alle videoproiezioni

Valorizzare, custodire, proteggere e promuovere la cultura legata al territorio e i suoi valori. Da vent’anni il Club per l’Unesco di Enna, istituito il 21 febbraio 2003, si spende per promuovere la missione e i programmi dell’Unesco nell’ambito della società civile.

«Il Club Unesco è una grande ricchezza per la città di Enna – dice il sindaco Maurizio Di Pietro – l’attività svolta con costante impegno e immutata passione dai suoi volontari in questi 20 anni è stata determinante in più di un’occasione e si rivela ogni giorno più essenziale in un’ottica di cooperazione per lo sviluppo culturale del nostro territorio».

Un traguardo importante che sarà celebrato con tutta la città nel corso di tre giornate: giovedì 18 e venerdì 19 maggio e poi sabato 10 giugno.

«Questo ventennale testimonia l’impegno costante dei soci, nella città e nel territorio di Enna, nell’esaltare i principi già presenti nel logo dell’Unesco – dice la presidente Marcella Tuttobene Virardi -: educazione, scienza e cultura per il raggiungimento della pace nel mondo. Il nostro è un modo di essere parte attiva di un mondo complesso nel quale risulta necessario tutelare le tradizioni culturali, contribuendo alla formazione civica e democratica dei cittadini che vorremmo tutti al nostro fianco in questi tre giorni di festa».

Gli eventi organizzati in occasione del ventennale prenderanno il via giovedì 18 maggio con il Corteo degli studenti che partirà alle ore 9.30 per portare la “Bandiera della Pace” dalla piazza del Municipio (luogo del raduno) fino al Duomo, monumento nazionale e luogo di pace dell’Unesco. Contemporaneamente anche gli allievi della Società sportiva dilettantistica Consolini di Enna convoglieranno al Duomo di Maria Santissima della Visitazione attraverso una Staffetta della Pace al termine della quale sarà accesa una fiaccola, simbolo di pace e fratellanza fra popoli.

L’accensione della fiaccola darà il via al Concerto della Pace, che vedrà esibirsi il coro e l’orchestra del Liceo Musicale di Enna, diretto dal M° Giovanna Fussone.

Venerdì 19 maggio alle ore 17 nei locali dell’Urban Center di Enna sarà inaugurata la mostra “Appello per Ade”, collettiva pittorica che mette in mostra le opere di 82 artisti italiani che hanno risposto alla call del 2019 lanciata in occasione di un convegno sul rimpatrio delle opere trafugate, che sarà visitabile fino al prossimo 2 luglio.

«Ringrazio tutti gli artisti che hanno reso possibile questo progetto – aggiunge Marcella Tuttobene Virardi – reinterpretando e offrendo nuova visibilità alla già preziosa Testa di Ade, detta “ricciolo blu”, custodita nel Museo di Aidone. E’ nostra intenzione, dopo Enna, esporre la mostra “Appello per Ade”in altri musei e luoghi d’arte di prestigio, convinti che questo genere di iniziative, oltre a diffondere la cultura della bellezza, possano contribuire alla conoscenza del nostro patrimonio archeologico».

Dopo il vernissage il programma prevede, dalle ore 18, la celebrazione dei 20 anni del Club per l’Unesco di Enna con interventi, proiezioni di foto e video che riassumono l’attività svolta dal club in questi primi vent’anni.

Sabato 10 giugno dalle ore 18, infine, il Teatro Garibaldi sarà il palcoscenico privilegiato di una serata all’insegna delle arti, in cui saranno protagoniste poesia, danza e videoproiezioni.

