3 giornate bellissime in quel.di Centuripe ma purtroppo finiti, e come succede sempre si arriva ai momenti dei saluti e ringraziamenti: a partire dal sindaco di Centuripe ,a tutta l.’amministratore comunale, a tutte le.associazione ,la radio locale, le 3 scuole alberghiere della provincia di Enna (R.A.P.E.) evento storico e straordinario riunire in unica manifestazione ,CON IL prof. Massimiliano Giordano peril Federico II ED i suoi preziosi studenti,il.prof. Vincenzo Russo per l Ettore majorana di troina e l istituto alberghiero Don Pino Puglisi del D.S. SERAFINO LO CASCIO NONCHE’ REGGENTE DEL MAJORANA, DEL RESP. DI SEDE Salvo Bonelli , con i ragazzi meravigliosi del.diurno e.serale,guidati dalla prof. Ssa Grazia Sirna, tutto il personale della medesima per l appoggio.logistico organizzativo ,il.prof . Antonio Sportaro .

Tutti i.professionisti chef che hanno sposato.la causa associati in federazione .

Le Aziende :Olio bio e Dop Alberto Greco panificio Barbagallo e la.macelleria Russo di centuripe,Ficodi’ di Gagliano Castelferrato, con Carmelo Grippaldi , I GUSTOSI di troina con Iva Palmigiano , il laboratorio Gourmet di Piazza Armerina LabGourmet Placca Massimiliano , La bella Napoli di VALGUARNERA con Cristofero Totó Gagliano il Cristallo di Paterno’ con lo chef Enzo Leanza, Bottega e tavola calda il re degli arancini Rosario Umbriaco e Francesco Giulio Umbriaco .

Molti.altri che ci hanno supportato dal.sig. Fisichella a al sig. Gaetano Piemonte che si sono messi a disposizione senza.sosta.

Si ringrazia la citta’ Centuripe ed.i Centuripini per quel senso di accoglienza che li contraddistingue.

Grato..il presidente Giuseppe Rinallo

