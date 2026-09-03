Il 5° Slalom di Ucria vola a quota 102 iscritti

La gara organizzata dall’ASD Ucria Racing registra il miglior dato stagionale in Sicilia. Un risultato che premia il lavoro proficuo dell’organizzazione e la forte sinergia con un territorio ad alta vocazione automobilistica.

UCRIA – Il 5° Slalom Città di Ucria vola a quota 102 iscritti e si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della stagione siciliana. La gara organizzata dall’ASD Ucria Racing, valida per il Trofeo d’Italia Sud, il Campionato Siciliano Slalom, il Campionato Sociale AC Messina e il Trofeo dei Nebrodi, registra infatti il miglior numero di adesioni tra gli slalom disputati in Sicilia nel 2026.

Un risultato di assoluto rilievo che premia il lavoro proficuo ed efficace portato avanti dal sodalizio organizzatore, capace negli anni di consolidare la manifestazione attraverso una costante sinergia con il territorio. Ucria rappresenta infatti una realtà dalla forte vocazione automobilistica, dove la passione per il motorsport si unisce alla capacità dell’organizzazione di coinvolgere istituzioni, partner e comunità locale.

Il dato dei 102 iscritti conferma la crescita e il prestigio raggiunto dalla manifestazione, che anche quest’anno ha saputo richiamare un numero elevato di protagonisti della specialità. Un successo costruito attraverso un’attenta programmazione, la cura degli aspetti organizzativi e la capacità di proporre ai piloti un appuntamento capace di coniugare sport, accoglienza e valorizzazione del territorio dei Nebrodi.

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Grande soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione Comunale, che ha sostenuto con convinzione il progetto dell’ASD Ucria Racing, riconoscendo nello Slalom Città di Ucria un’importante occasione di promozione per il paese e per l’intera area.

L’elenco dei partecipanti presenta numerosi protagonisti della stagione siciliana, pronti a contendersi il successo lungo il tecnico tracciato ucriese. Tra i nomi più attesi spicca l’etneo Silvio Fiore, grande protagonista in questa stagione con la Radical SR4 1150. Attenzione anche per Giovanni Greco, impegnato con la Radical 1600, e per Gabriele Di Bartolo, pilota di esperienza e già sul podio in passato a Ucria, che affronterà la gara con la Formula Gloria B5.

Un parterre di alto livello che conferma il ruolo dello Slalom Città di Ucria tra gli appuntamenti di riferimento della specialità e che prepara il terreno ad un weekend di grande spettacolo sportivo.

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