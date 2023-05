Il 25 e 26 Maggio presso l’Hotel Federico II di Enna Forum Euromediterraneo- edizione Sicilia, ospitato dal GAL Rocca di Cerere Geopark,

PROGETTO ESPAS

Il 25 e 26 Maggio presso l’Hotel Federico II di Enna, si è tenuto il Forum Euromediterraneo- edizione Sicilia, ospitato dal GAL Rocca di Cerere Geopark, sul tema della promozione e valorizzazione di specie vegetali autoctone siciliane e tunisine con un interesse nutrizionale.

Anche il 24 Maggio è stata una giornata molto interessante, in quanto diversi imprenditori e ricercatori hanno avuto l’opportunità di incontrarsi e di visitare alcune aziende del territorio ennese.

Il Forum è stato un momento molto interessante e intenso, nel qualiesi è discusso del progetto ESPAS e dei risultati ottenuti sia per il territorio siciliano che per quello tunisino.

Hanno partecipato ricercatori e imprenditori dei territori coinvolti, che hanno siglato un accordo per future collaborazioni tra la Sicilia e la Tunisia.

Infine il Forum si è concluso con dei Focus Group di imprenditori italiani e tunisini, per discutere sull’impatto sociale del Progetto.

Il Progetto, partendo dalla necessità delle aziende agricole di diversificare le proprie attività produttive e dall’ipotesi di coinvolgere anche settori con alti livelli di innovazione come quello fitoterapico e cosmetico, promuove la cooperazione e le sinergie tra i ricercatori del settore nutraceutico e le aziende agricole di Sicilia e Tunisia.

L’uso di specie mediterranee multifunzionali presenti in Sicilia e Tunisia come origano, rose spontanee, asparago selvatico e cappero, caratterizzati da bassi requisiti colturali e da alta proprietà nutraceutica, possono consentire alle aziende agricole di utilizzarle anche per la produzione di alimenti come conserve, infusi, aromi con le relative caratteristiche nutrizionali e funzionali, prodotti fitoterapici come integratori, prodotti cosmetici come creme e detergenti nonché olii essenziali.

Le intese sono frutto dei risultati finora raggiunti dal Progetto ESPAS, promosso dal Rocca di Cerere Geopark in partenariato, per l’Italia, con Promimpresa e CREA Difesa e Certificazione, per la Tunisia con Institut National de Recherches en Génie Rural Eaux et Forêts, Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole e Banque Nationale de Gènes de Tunisie.

Visite: 124