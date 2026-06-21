*IA, Longi (Fdi): L’uomo la governi e non si faccia dominare*

IA, Longi (Fdi): L’uomo la governi e non si faccia dominare (AgenziaCULT) – Roma, 17 giu – “L’avvento dell’Intelligenza Artificiale rappresenta una sfida globale e strutturale che coinvolge istituzioni, imprese, lavoratori e cittadini”. Lo ha dichiarato questa mattina l’Onorevole Eliana Longi, componente della Commissione Trasporti della Camera, intervenendo a Largo Chigi su Urania News. “Ancora prima di soffermarci sui numeri relativi alla diffusione dell’IA, dobbiamo interrogarci su come questa tecnologia venga utilizzata e con quali effetti sulla società, sul lavoro e sulla vita delle persone. In questo senso, nell’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XVI troviamo il richiamo a ‘disarmare l’IA’: un concetto che non significa rinunciare all’innovazione, ma garantire che essa resti sempre al servizio dell’uomo e non viceversa”, ha affermato. È proprio in questa direzione che si muove il pacchetto di decreti legislativi approvato dal Governo la scorsa settimana, in attuazione del Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act). Le nuove disposizioni attuative sono pienamente coerenti e conformi al Regolamento e puntano a promuovere uno sviluppo dell’IA fondato su principi di sicurezza, trasparenza, responsabilità e tutela dei diritti fondamentali”, ha aggiunto Longi. “L’obiettivo è accompagnare l’innovazione con regole chiare e con un forte investimento sulle competenze. L’intelligenza artificiale può rappresentare una straordinaria opportunità per migliorare la competitività del sistema Paese, l’efficienza dei servizi e la qualità del lavoro, ma deve sempre essere governata dall’uomo, dalla sua capacità di giudizio, dalla sua etica e dalla sua responsabilità. Questa è una sfida che riguarda tutti: le istituzioni, il mondo della formazione, le famiglie e i singoli cittadini. Solo sviluppando consapevolezza, competenze e una cultura dell’innovazione responsabile potremo governare al meglio uno strumento così potente e trasformarlo in un fattore di crescita e benessere per l’intera collettività”, ha concluso Longi

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