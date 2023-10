A Guccione la medaglia d’oro per lo sviluppo artistico culturale

dalla “Società accademica per l’incoraggiamento e l’educazione – Arte, Scienza e Lettere” di Parigi

“La dedico ai miei genitori”

Salone dell’Opera di Parigi presso l’Inter Continental Paris le Grand

Parigi – Il Cav. Ufficiale Roberto Guccione, 60 anni, già ispettore della Polizia di Stato, comisano e direttore artistico ed organizzatore di diverse collettive internazionali d’arte, sabato 14 ottobre, presso il salone dell’Opera dell’Inter Continental Paris le Grand, è stato insignito del diploma della medaglia d’oro a titolo straniero (Diplȏmes de Médaille d’Or à titre Etranger) per lo sviluppo artistico culturale dalla “Società accademica per l’incoraggiamento e l’educazione – Arte, Scienza e Lettere”, fondata nel 1915 a Parigi.

Un evento culturale mondiale che ha registrato la presenza degli ambasciatori degli Emirati Arabi, del Belgio, del Burkina Faso e di diverse delegazioni diplomatiche europee. La giuria che ha consegnato il diploma e la medaglia d’oro è presieduta da Gérard Gayet; tra gli insigniti della medaglia d’oro anche Marcel de Villemoisson, presidente e fondatore dell’”Académie France Monde Culture”, Eric Emmanuel Schmitt, drammaturgo, scrittore, saggista, traduttore, regista e sceneggiatore francesenaturalizzato belga, tra gli autori teatrali più rappresentati sui palcoscenici d’Europa ed il dott. Daniel Stage, direttore dell’associazione “Oncodefi” (lotta contro il cancro).

La “Società accademica per l’incoraggiamento e l’educazione” è stata fondata a Parigi il 12 novembre 1915 (legge del 1 luglio 1901) da René FLAMENT – Membro della Société des Gens de Lettres – e nelle sue manifestazioni gode del patrocinio del Ministero della Cultura francese. Lo scopo della Società Accademica ARTS-SCIENCES-LETTRES è quello di riconoscere e promuovere donne e uomini che, attraverso il loro talento e il loro lavoro, contribuiscono all’influenza della cultura in campo artistico, letterario e scientifico.

“Lo voglio dedicare ai miei genitori, alla mia famiglia ed a tutti coloro che credono che la pace nel mondo sia possibile – ha affermato Roberto Guccione, subito dopo aver ritirato il premio che gli è stato consegnato da Mme Jacqueline Verniere – perché non dobbiamo dimenticarci che solo la bellezza ci salverà. Aver ricevuto questo premio in un luogo così magnifico ed architettonicamente superbo, mi gratifica e mi emoziona. Vengono coronati anni di sacrificio che voglio dedicare alla mia amata terra di Sicilia”.

Guccione, nella sezione straniera, è stato premiato insieme a sette illustri ospiti provenienti dalla Russia, dal Portogallo e dal Canada.

Si è trattato di un ritorno, ma questa volta alla grande, per il maestro Guccione a Parigi dove ricevette nel 2019 il premio Grand Prix D’Art come migliore artista europeo dall’associazione “UnisVers’Art”. Le sue opere si trovano nei ministeri italiani e nelle ambasciate italiane all’estero ed ha esposto a Malta, Bulgaria e Slovacchia. Le collettive organizzate in Italia hanno registrato la sua presenza a Verona, Roma, Gubbio, Cefalà Diana, Mezzojuso, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Siracusa, Aviano e Montecatone. Inoltre si è fatto più volte promotore di iniziative di solidarietà colorando di bellezza diversi reparti ospedalieri del Cro di Aviano e del Montecatone Institute Rehabilitation di Imola.

Il maestro Guccione era accompagnato a Parigi dal dott. Valerio Martorana, della Presidenza mondiale degli Exallievi di Don Bosco, presentatore ufficiale e giornalista di tutti gli eventi che organizza l’associazione La Via dell’Arte.

Subito dopo l’evento di sabato 14 ottobre, il maestro Guccione rimane in attesa di collocare alcune sue opere al Carrousel del Louvre di Parigi.

