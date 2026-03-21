GUARDIA DI FINANZA: STIPULATO UN MEMORANDUM TECNICO-OPERATIVO CON CONFINDUSTRIA NAUTICA.

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Sintesi

Comunicato

Oggi, 20 marzo 2026, presso la Sede del Comando Generale della Guardia di finanza, il Presidente di Confindustria Nautica, Dott. Piero Formenti e il Capo di Stato Maggiore del Corpo, Generale di Divisione Giuseppe Arbore, hanno sottoscritto un memorandum tecnico-operativo.

L’accordo istituisce un quadro stabile di collaborazione per la tutela e la promozione del settore nautico nazionale.

La Guardia di finanza porta in dote il presidio economico-finanziario del mare: contrasto ai traffici illeciti, controlli sulla filiera, protezione del made in Italy e della concorrenza leale. Confindustria Nautica rappresenta cantieri, accessoristi e service che fanno della nautica italiana un marchio riconosciuto nel mondo.

Insieme, le due parti vogliono tradurre questa complementarità in azioni concrete: più legalità per le imprese corrette, più fiducia per gli acquirenti, più attrattività per gli investitori, più sicurezza per i diportisti.

L’intesa prevede:

attività di informazione e prevenzione, quali lo sviluppo di progetti interdisciplinari, guide di settore e campagne mirate a imprese e consumatori;

l’organizzazione e la partecipazione a saloni, convegni e workshop per diffondere standard di trasparenza e best practice;

interventi congiunti in istituti tecnici, ITS e università per promuovere la cultura della legalità e l’orientamento professionale nella blue economy.

«Mettiamo a sistema esperienza operativa e conoscenza della filiera – ha dichiarato il Gen. Arbore –. Dove c’è legalità, crescono innovazione e occupazione».

«Questo protocollo dà alle nostre aziende un interlocutore stabile e competente – ha aggiunto il Dott. Formenti –. È un moltiplicatore di fiducia per l’utenza e la collettività della nautica».

Le parti, attraverso un tavolo tecnico, si impegnano a monitorare le attività con incontri semestrali e indicatori condivisi (segnalazioni di anomalie di mercato e fenomeni di illiceità, iniziative formative, eventi promozionali di settore), rendicontando pubblicamente i progressi.

Il comparto nautico italiano vale ricerca, design e occupazione specializzata: con questa firma, le istituzioni e l’industria scelgono di navigare nella stessa direzione.

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