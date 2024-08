GRINCH AVVISTATO NELLE SPIAGGE SICILIANE

FERRAGOSTO A TEMA NATALIZIO PER ANNUNCIARE CATANIA CHRISTMAS TOWN

Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 nuova edizione del Villaggio dedicato ai sogni di grandi e piccini, quest’anno ancora più grande, ancora più ricco di attrazioni, ancora più emozionante

CATANIA – Anche il Grinch si è concesso qualche giorno di vacanza in Sicilia. È stato avvistato in costume da bagno in giro tra le spiagge dell’Isola, dov’è intento a incontrare i suoi piccoli fan, donando simpatici regali e raccontando tutte le novità della nuova edizione di Christmas Town. Sì, proprio così, sono infatti già ufficiali le nuove date del Villaggio che l’anno scorso ha registrato il “tutto esaurito” alle Ciminiere di Catania e che quest’anno diventa ancora più grande per essere vissuto al meglio. Raddoppia la superficie dell’intero villaggio, raddoppia anche la pista di pattinaggio su ghiaccio e ancora tanto divertimento con tre grandi teatri in contemporanea – Magic Show, Musical e il Christmas Circus – la fabbrica dei giocattoli e la grande Casa di Babbo Natale, il Cinema di Natale le aree gioco allestite da Lego, Barbie e Hot Wheels, per continuare con Christmas big balls, le giostre, la ruota panoramica, straordinarie parate e tante novità tutte da scoprire, in programma dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

In questi giorni il Grinch in versione estiva è in tour nelle spiagge siciliane per lanciare una super promo dedicata ai primi 5.000 biglietti disponibili in anteprima da oggi – 15 agosto – sul sito christmastown.info. Dove incontrare la creatura verde e pelosa che dalla sua grotta sul Monte Briciolaio – dove vive insieme all’inseparabile cane Max – è arrivato fino in Sicilia per raccontare la magia del Natale? Stamattina ha fatto tappa alla Plaia di Catania e poi di pomeriggio è sbarcato sul litorale di Letojanni. Domani – 16 agosto – di mattina farà visita ai bagnanti di Fontane Bianche e di pomeriggio si troverà a San Lorenzo. Il 17 mattina sarà il turno a Mondello e di pomeriggio il Grinch andrà a fare un tuffo nel mare azzurro di San Vito Lo Capo. Il 18 si chiude il Christmas Summer Tour a Marina di Ragusa (mattina) e Poliscia di Molinella (pomeriggio).

