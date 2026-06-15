Grazie alla Pro Loco Enna fra la prime ad essere in rete fra i centri storici in cui le disabilità vengono abbattute.

Enna fra la prime ad essere in rete fra i centri storici in cui le disabilità vengono abbattute. Strumenti digitali e interattivi, messi in campo da un progetto promosso dalla Cooperativa Mare permettono anche a cittadini ciechi, ipovedenti, sordi, ipoacustici e con disabilità intellettiva di conoscere e godere del patrimonio culturale del territorio.

Un progetto che ha avuto il sostegno del bando cultura Crea 2.0 e la collaborazione con le Pro Loco di Enna, Aidone e Piazza Armerina e con le istituzioni territoriali.

Fondamentale la co-progettazione e la supervisione di consulenti con disabilità, che hanno lavorato attivamente a questo particolare progetto di turismo accessibile e inclusivo, testando ed approvando i contenuti.

Trovere presso la sede della Pro Loco Enna “Proserpina” Aps all’interno del Castello di Lombardia le Mappe tattili, podcast interattivi, video nella lingua dei segni, schede in linguaggio semplificato e speciali kit digitali per bambini, che permetteranno di conoscere la storia di questo suggestivo angolo dell’entroterra siciliano.

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