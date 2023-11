Grandi numeri per questo 2° Slalom di Babbaurra- Caltanissetta

Una pertecipazione numerosa e qualificata torna a scalare questo w.e. i tornati di monte Babbaurra

Dopo la prima edizione che nel 2015 vide più di 50 piloti al via e che vide vincitore Nicola Incammisa su Radical , oggi grazie al contributo del Comune di Caltanissetta e di alcune aziende locali , siamo tornati a organizzare questa gara che ci auguriamo abbia il seguito che merita . Il percorso di 2.560 mt. vede la partenza proprio alle porte dell’abitato di San Cataldo , per terminare alle porte di Caltanissetta , nei pressi del parco Dubini , che sarà sede delle operazioni di verifica sportiva e tecnica sabato 4 , grazie alla disponibilità della ASP di Caltanissetta .

L’elenco iscritti definitivo vede un totale di ben 64 di cui 11 auto storiche e 53 moderne . Un elenco che premia le due città che ospitano l’evento ,Caltanissetta e San Cataldo che sono state parte attiva e collaborativa con i loro sindaci l’Architetto Roberto Gambino per Caltanissetta e l’Avv. Gioacchino Comparato per San Cataldo , coadiuvati dai rispettivi assessori al ramo Fabio Caracausi e Salvatore Citrano. Naturalmente premia anche Noi di TEMPO s.r.l. e gli amici della San Cataldo corse che ci siamo impegnati al massimo delle nostre capacità per offrire una gara eccellente ai piloti che vengono da ogni parte della Sicilia e uno spettacolo di prima qualità al pubblico che vedrà al via auto spettacolari come la OSELLA di Ciro Barbaccia o la esclusiva GIPI di Salvatore Vitale , dai rally il funambolico Pierluigi Fullone e Salvo Battaglia con le BMW M3 , non mancheranno certo i beniamini locali capitanati da Rino Giancani al via con la sua X1-9 kawasaki o lo specialista degli slalom Maurizio Anzalone su Renault Clio , al via anche il Campione delle Salite Marco Nicoletti che sfiderà il vetereno Fabrizio Larocca nella classe Racing Start .

Questa gara sarà occasione per ricordare due grandi e indimenticati protagonisti del motorsport nisseno : Onofrio Giancani e Manlio Mancuso .

Il programma prevede : Verifiche sportive e tecniche sabato 4 novembre al Parco Dubini dall ore 15.00 alle 19.00

Ricognizioni Domenica 5 Novembre a partire dalle 8.00 , e poi a seguire le tre manches di gara .

La CHIUSURA DEL PERCORSO sarà domenica 5 dalle 7.00 sino a fine manifestazione .

tutte le info sul sito www.tempo-sport.org

pagina social : https://www.facebook.com/profile.php?id=100087470949898

