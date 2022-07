Gp Sicilia Open Water F.I.N. – Siracusa

Podi e ottime esperienze per gli atleti della Fenice Nuoto Enna.

Chiusi i campionati regionali in vasca è tempo di nuoto Fondo con un occhio sempre ai campionati italiani a Roma di fine luglio.

A Siracusa arriva la conferma dopo Piombino per Simone Capostagno che conquista il Primo posto dì categoria e il secondo Assoluto nella 5km.

Gaia Piccione, prima di categoria nella 5km .

Ottime le prove di Ionut Tifrea, Giuseppe La Rosa e Mattia Scelfo e Giuseppe Dinaro.

Nella 1890m in evidenza gli Esordienti della Fenice, Sofia Natale conquista un importante bronzo, Giulio Loggia e Maria Sanfilippo concludono una brillante gara. Assenti giustificati per scelta tecnica tutti gli altri atleti di cui alcuni saranno impegnati la prossima settimana a Roma ai Campionati Italiani di Categoria F.I.N.

#federnuoto #fondo #finsicilia

