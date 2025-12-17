Giunta, un milione per ristrutturare immobile salesiano a San Cristoforo a Catania. Schifani: «Potrà ripartire la formazione professionale per i giovani a rischio»

La Regione finanzierà con un milione di euro il progetto di ristrutturazione dei locali dell’istituto salesiano San Giovanni Bosco di Catania per sostenere il rilancio dell’attività di formazione professionale dei giovani del popoloso quartiere di San Cristoforo. Lo ha deciso il governo regionale, su proposta del presidente Renato Schifani, nella seduta di giunta di oggi.

Il Dipartimento regionale tecnico si occuperà della gestione della spesa per la realizzazione del progetto presentato dall’ente ecclesiastico Opera San Giovanni Bosco in Sicilia.

«Manteniamo un impegno assunto a fine settembre con tutta la comunità salesiana riunita a Catania per accogliere rettor maggiore don Fabio Attard, successore di don Bosco – afferma il presidente Schifani -. Finanziare il progetto di ripresa della formazione professionale della storica casa salesiana delle Salette, da sempre argine al dilagare della povertà e della delinquenza, significa contribuire concretamente a dare un futuro lavorativo a tanti giovani provenienti da situazioni socio-economiche di disagio e potenzialmente a rischio di devianza. Anche questo è un modo per combattere la criminalità organizzata».

