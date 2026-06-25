GdiF PALERMO: CELEBRAZIONE A PALERMO DEL 252º ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA.
GdiF PALERMO: CELEBRAZIONE A PALERMO DEL 252º ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA.
Il 26 giugno 2026, alle ore 19:00, nel chiostro della Caserma “M.O.V.M. S. Ten. Giuseppe Cangialosi”, si svolgerà la cerimonia per il 252º anniversario della Fondazione del Corpo.
Comunicato
Il 26 giugno 2026, alle ore 19:00, nel chiostro della Caserma “M.O.V.M. S. Ten. Giuseppe Cangialosi”, si svolgerà la cerimonia per il 252º anniversario della Fondazione del Corpo, alla presenza del Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, Generale di Divisione Francesco Mattana, accompagnato dal Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Roberto Manna, e dal Comandante Regionale Calabria, Generale di Brigata Paolo Borrelli.