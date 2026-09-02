GDF ENNA: CAMBIO AL VERTICE DELLE FIAMME GIALLE ENNESI. IL COL. GIOVANNI

CARUSO SUBENTRA AL COL. FULVIO MARABOTTO.

Nella mattinata di ieri, presso la Caserma “Fin. M.A.V.M. Cataldo LOMBARDO”, presieduta dal Comandante

Regionale Sicilia, Generale di Divisione Stefano Lombardi, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice

del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna.

Alla presenza di numerose autorità civili e militari, dei rappresentanti delle istituzioni ennesi, degli ufficiali e del

personale dei reparti dipendenti, della Sezione ANFI, nonché dei rappresentanti locali delle associazioni

professionali a carattere sindacale tra militari, il Colonnello Fulvio Marabotto, destinato a ricoprire l’incarico di

Comandante del I Gruppo di Genova, ha passato le consegne del Comando Provinciale di Enna al Colonnello

Giovanni Caruso.

Durante il saluto di commiato, il Colonnello Fulvio Marabotto ha espresso un sincero ringraziamento alle

autorità intervenute e ha ricordato il costante impegno profuso dal Corpo sul territorio. Ha quindi espresso

profonda gratitudine a tutto il personale per la professionalità e la costante collaborazione offerte

nell’assolvimento dei compiti istituzionali, qualità che confermano la Guardia di Finanza quale solido punto di

riferimento per la collettività e le istituzioni locali. L’Ufficiale ha infine formulato i migliori auspici di buon

lavoro e successo al nuovo Comandante Provinciale.

Il Colonnello Giovanni Caruso, nel prendere la parola, ha confermato la piena volontà di collaborare stabilmente

con le autorità del territorio al fine di garantire continuità all’azione delle Fiamme Gialle quale saldo presidio di

legalità economico-finanziaria, a tutela dei cittadini e del tessuto imprenditoriale sano della provincia.

A conclusione della cerimonia, il Comandante Regionale ha espresso vivo apprezzamento per l’eccellente

operato del Colonnello Fulvio Marabotto durante i tre anni di permanenza sul territorio, rivolgendo

contestualmente un caloroso benvenuto al Colonnello Giovanni Caruso, con l’augurio di un proficuo e sereno

lavoro al vertice del Comando Provinciale.

Il nuovo Comandante Provinciale, Colonnello Giovanni Caruso, 51 anni, originario di Caserta, è laureato in

giurisprudenza, scienze politiche e scienze della sicurezza economico-finanziaria.

Nel corso della carriera ha ricoperto diversi incarichi di comando presso Reparti del Corpo in Sicilia, Campania,

Lazio e Calabria, quali la Tenenza di Porto Empedocle, la Compagnia di Agropoli, il Nucleo di Polizia Tributaria

di Catanzaro nonchè il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria, lo S.C.I.C.O., il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e

Referente: Magg. Giovanni Bellante; Contatti: 0935 572111

Repressione Frodi Comunitarie ed il Nucleo Speciale Antitrust di Roma, maturando esperienze di servizio in tutti

i comparti operativi della polizia economico-finanziaria e dirigendo complesse attività nei settori delle frodi

fiscali, della spesa pubblica e del contrasto al riciclaggio. Inoltre ha svolto incarichi di Stato Maggiore presso

Comandi e Reparti della Capitale.

E’ stato docente in materie giuridiche e professionali presso gli istituti di formazione e di post-formazione del

Corpo. È insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, della Medaglia

Mauriziana, della Medaglia d’oro al merito di lungo comando e della Croce d’oro per anzianità di servizio

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